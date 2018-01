Ben Dj fa scatenare gli hot spot di Milano (Bullona, Canteen, Casa Gourmet) e Venezia (Palazzina Grassi)

A gennaio e febbraio 2018, come sempre, come in ogni stagione, Ben Dj continua a far ballare e scatenare alcune delle situazioni più "up" d'Italia e non solo. Dopo aver curato la colonna sonora del party di lancio del Calendario Pirelli 2018 a New York, a Milano a gennaio e febbraio 2018 la sua settimana è scandita da ben 5 appuntamenti esclusivi. Ogni mercoledì e venerdì è al nuovissimo Bullona, già diventato uno degli hot spot della città. Qui il 25 gennaio arriva una certa Belen Rodriguez per presentare la sua Blues Vibes Capsule Collection (Revise). Ogni giovedì e domenica sera invece Ben Dj è al Canteen, per far emozionare un'altro must della nightlife milanese.

Chi infine vuole ascoltarlo dopo aver fatto sport o dopo una bella passeggiata festiva, lo trova all'ora del brunch da Casa Gourmet. Sarebbe già abbastanza ma tra gli altri dj set di febbraio va senz'altro quello del 10, che prende vita alla splendida Palazzina Grassi di Venezia, l'hotel - ristorante disegnato dal celeberrimo designer Philippe Starck.

Dove suona Ben Dj a fine gennaio e febbraio 2018

Ogni mercoledì e venerdì Bullona - Milano

Ogni giovedì e domenica Canteen - Milano

Ogni domenica Brunch party a Casa Gourmet - Milano

2/2 Ritual Club - Castellanza (VA)

10/2 Carnevale di Venezia Party @ Palazzina Grassi "The Wolf of Wall Street"

18/2 Max Mara Party / Catania

23/2 Fashion Week Party Mr&MRS Italy - Milano

24/2 Noir Club - Lissone (MB)

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. Suonano spesso la musica di Ben Dj nei loro dj set e nei loro radioshow leggende del mixer come Steve Aoki, Tiesto, Blasterjaxx, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Fat Boy Slim e tanti altri. Ben Dj da anni è di casa, anzi in console, nei party che contano, in tutto il mondo. Da Ibiza a Miami passando per Miami, Ben DJ non manca mai. Ad esempio, è spesso il protagonista musicale delle feste di presentazione del Calendario Pirelli, party davvero esclusivo che ha fatto muovere a tempo diverse volte (l'ultima volta è accaduto a New York, il 10 novembre 2017, quando si presentava The Cal 2018). Tra le sue tante produzioni, spesso ai vertici di Billboard, Beatport o iTunes, ci sono "Me & Myself", "Sorry", "I'm In Love", "Freedom Call" e pure "Smile", uno dei più grandi successi dell'estate 2010. Il suo singolo recente "Hold Tight" ha superato i 3 milioni di ascolti su Spotify ed è una delle canzoni simbolo dell'estate 2017 in ambito pop dance & dintorni.

Soundcloud - https://soundcloud.com/ben-dj

Facebook - https://www.facebook.com/bendjfanpage/

Twitter - https://twitter.com/bendeejay

Instagram - https://instagram.com/btsound/

website - http://www.bendj.it

http://www.lorenzotiezzi.it/lorenzotiezzi.it/ben_dj.html