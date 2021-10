L’Ocse ha ufficializzato l'accordo sulle aliquote di imposta delle multinazionali che, a partire dal 2023, dovranno pagare un’imposta minima del 15% nei Paesi in cui operano, al di là dove risieda la lo sede fiscale. La mossa mira a ridurre l’elusione fiscale da parte delle multinazionali e aumentare le entrate fiscali aggiuntive fino a 150 miliardi di dollari all’anno.

L’accordo è stato sottoscritto da 136 Paesi, compresi Irlanda, Estonia e Ungheria, oppositori di lunga data dell’aumento delle aliquote dell’imposta sulle società, che hanno aderito al piano dopo aver ricevuto rassicurazioni sui tempi di applicazione.

Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen ha commentato la notizia:

"Accolgo con favore l'accordo odierno sulla riforma fiscale globale. Questo è un momento storico. È un importante passo avanti per rendere più equo il nostro sistema fiscale globale.La Commissione europea ha sostenuto con forza questo sforzo internazionale. Vorrei ringraziare il Commissario Paolo Gentiloni ei suoi servizi per il loro instancabile lavoro al riguardo.Perché chiedere alle grandi aziende di pagare il giusto tributo non è solo una questione di finanza pubblica. È soprattutto una questione di equità di fondo. Vogliamo una società in cui ci sia un insieme di regole per tutti. Tutte le aziende devono pagare la loro giusta quota.So che arrivare a questo punto ha richiesto scelte difficili per molti Paesi. Ma dobbiamo guardare ai benefici a lungo termine di questo accordo. Rafforzerà la nostra economia sociale di mercato e il nostro mercato unico. Attendo con impazienza il vertice del G20 alla fine del mese, dove definiremo i dettagli di questo accordo. Quindi, dobbiamo implementarlo.Lavoreremo a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che l'UE avanzi in modo unito. Parallelamente, continueremo a reprimere l'elusione e l'evasione fiscale. Perché dobbiamo garantire che tutti paghino le tasse in modo equo. Lo dobbiamo ai nostri cittadini".