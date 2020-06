Oltre all'inadeguatezza dimostrata relativa all'emergenza Covid e a quella relativa alle manifestazioni seguite all'uccisione di George Floyd, c'è un ulteriore vicenda che sta montando in queste ore a Washington e che rischia di minare ulteriormente l'immagine, già in caduta libera, di Donald Trump.

Riguarda l'Afghanistan e la possibilità che i russi abbiano messo delle taglie sui militari americani per incentivarne l'uccisione da parte dei talebani.

L'ipotesi ha preso corpo a seguito di un'inchiesta dell'intelligence Usa sull'attentato di cui sono rimasti vittime tre marines nell'aprile 2019, che avrebbe svelato l'esistenza di un piano da parte della Russia per incentivare, da parte dei militanti collegati ai talebani, l'uccisione di soldati americani o di soldati appartenenti alla coalizione che opera in Afghanistan.

Del piano russo, Trump sarebbe stato informato alla fine di febbraio di quest'anno e, successivamente, anche a maggio, con nuove ulteriori informazioni a rafforzarne la tesi.

Ma, in entrambi i casi, Trump non avrebbe assunto alcuna iniziativa nei confronti di Mosca. In sostanza, avrebbe semplicemente ignorato la questione.

Adesso che la storia sta montando, fioccano le smentite: quelle della Russia, quelle dei Talebani e quelle della Casa Bianca, che cerca di minimizzare le informazioni effettivamente ricevute. Naturalmente, il Congresso, almeno per quanto riguarda la parte democratica, non ha alcuna intenzione di trascurare la faccenda e Nancy Pelosi alla Camera e Chuck Schumer al Senato hanno già anticipato che i legislatori americani siano informati della vicenda in ogni dettaglio, annunciando, quanto prima, audizioni di funzionari della Cia e di altri servizi.

Si preannuncia l'ennesima figuraccia per Trump che, come un pugile rintronato, adesso si limita a ripetere ossessivamente Law & Order in ogni occasione, richiamandosi anche a quell'esercito i cui soldati possono però venire impunemente ammazzati su invito dei russi... senza che lui se ne preoccupi minimamente.

Può la sua amicizia con Putin arrivare a tanto? Ed i suoi fanatici sostenitori possono accettare che Trump arrivi persino a non interessarsi della mpossibilità che la Russia metta delle taglie sui militari americani?