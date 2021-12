Il gol di Fikayo Tomori (29') sugli sviluppi di un calcio d'angolo aveva temporaneamente illuso il Milan di poter compiere l'impresa: battere il Liverpool e continuare il percorso in Europa, anche se non in Champions.

Poi, è arrivato il brusco risveglio. Seppure con una formazione rimaneggiata, i Reds sono riusciti a portarsi a casa i 3 punti, grazie ad un rete di Mohamed Salah (36') che mette dentro la palla sulla respinta di un tiro di Alex Oxlade-Chamberlain e ad una papera dello stesso Tomori che consente a Divock Origi (55') di siglare di testa la rete del definitivo 1-2 (il Liverpool giocava in trasferta).

Il Milan finisce la fase a gironi con soli 4 punti, ultimo del Gruppo B dove il Liverpool ha portato a casa l'intero bottino: 18 punti con 6 vittorie in altrettante partite, eguagliando la prestazione dell'Ajax nel Gruppo C. L'Atletico Madrid, battendo il Porto in trasferta continuerà la corsa in Champions.

Questo il commento di Pioli a fine partita: "Le avversarie che abbiamo incontrato sono forti, pensavo che il Porto fosse un po’ meno forte ma invece il livello è questo, loro sono abituati a giocare queste partite, per molti di noi è stata la prima volta e nelle prime gare abbiamo sofferto questo. Stasera potevamo avere più qualità, era una gara da stare compatti e attenti e non credo avessimo concesso tanto fino al pari. Poi dopo c’erano le possibilità di far male agli avversari. Ma per generosità e per voglia ci abbiamo provato fino alla fine e abbiamo avuto qualche occasione. Tutto ciò ci aiuterà, abbiamo bisogno di certe esperienze per diventare più forti.Nel primo gol eravamo piazzati bene ma dovevamo essere più pronti degli avversari, nel secondo c’è stato un errore, quindi più che la qualità degli avversari è stato un nostro errore. Oggi il terreno di San Siro è ridotto male ma era così per noi e anche per loro, dunque non cerchiamo alibi. Abbiamo lavorato tanto e cercheremo di migliorare il nostro livello, la nostra attenzione e la nostra qualità. Noi non siamo a livello del Liverpool, anche Klopp prima di vincere a Liverpool ci ha messo del tempo, quindi cercheremo di fare meglio e di crescere tutti insieme".



Nel Gruppo D l'Inter passa il turno, accontentandosi però del secondo posto, dopo essere stata sconfitta ieri sera per 2-0 in casa del Real Madrid, primo nel girone con 15 punti contro i 10 dei nerazzurri. Una per tempo le reti dell'undici di Ancelotti. La prima è di Toni Kroos al 17', la seconda di Asensio al 79'. Al 64' l'Inter rimane in 10 perché Barella, dopo esser finito pe terra inizia a prendere a pugni il polpaccio di un avversario (Militao), con l'arbitro che dopo aver rivisto l'azione al VAR lo espelle.

Così Simone Inzaghi ha commentato la prestazione dei suoi:

"C'è molto rammarico, soprattutto per un primo tempo fatto bene e con personalità. Abbiamo creato diverse situazioni, i numeri sono a nostro favore ma siamo andati sotto gol di un gol e probabilmente non era quello che si era visto in campo. Torniamo a casa con la personalità dimostrata al Bernabeu, chiaramente speravamo in un risultato diverso ma ci servirà per il futuro.Barella ha fatto un errore grave, ma è un ragazzo intelligente e ha già chiesto scusa. Era una partita aperta, avevamo sfiorato l'1-1, dispiace perché è un giocatore importante per noi. Non doveva farlo, però gli servirà come esperienza e soprattutto speriamo che non capiti più né a lui né a un suo compagno.A livello di gioco abbiamo sviluppato bene. Abbiamo creato tantissime situazioni, l'unica pecca è aver terminato il primo sotto 1-0. Era la sesta partita di fila, con qualche giocatore un po' stanco, ma sulla prestazione c'è poco da dire. Contro il Real Madrid abbiamo giocato bene entrambe le partite ma abbiamo sempre perso, evidentemente dobbiamo fare qualcosa in più. Torniamo da Madrid con tante cose buone, ma ci interessava il risultato. Ora pensiamo al campionato. Chi mi piacerebbe evitare? Ci sono squadre fortissime, una vale l'altra. L'importante sarà arrivare a quel momento nelle condizioni migliori".

Queste le squadre al momento qualificate per gli ottavi di finale diChampions League:

Ajax (NED), Atlético (ESP), Bayern (GER), Chelsea (ENG), Inter (ITA), Juventus (ITA), Liverpool (ENG), Manchester City (ENG), Manchester United (ENG), Paris (FRA), Real Madrid (ESP), Sporting CP (POR).







Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1468336945482899463