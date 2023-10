Per la gara della categoria Miglior attrice protagonista si delinea una sfida a 3 che vede ora in testa tra le favorite per la nomination Emma Stone per il film vincitore del Leone d’Oro al Festival di Venezia, Povere Creature! di Yorgos Lanthimos. Seguono Lily Gladstone per il capolavoro di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon e Carey Mulligan per Maestro di Bradley Cooper.

Dietro di loro sfida aperta tra: Sandra Huller per il film vincitore della Palma d'Oro, Anatomy of a Fall; Margot Robbie protagonista del film campione di incassi Barbie; Fantasia Barrino per il musical Il colore viola. Le inseguono altre 6 attrici che secondo la critica americana hanno tutte le carte in regola per entrare nella cinquina finale.