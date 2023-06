Abbiamo intervistato Lei N., artista svizzera che si sta facendo notare nello scenario della musica internazionale. E' in uscita con un nuovo singolo su Pop Label Records / Jaywork Music Group, "Death Heart".



Com'è la tua musica?

Descriverei la mia musica come molto emotiva e versatile. Amo accompagnare le persone in diverse situazioni della vita.



Come hai deciso di produrre la tua traccia con Jaywork?

"Death Heart" all'inizio è stata creata da uno dei migliori produttori emergenti in Italia, Alessandro Dossi alias BVMPS, un produttore con cui ho già lavorato in passato per la canzone "Escape". Il mio compagno di vita e produttore personale Luigi Vece alias LP'S, dopo aver sentito lo strumentale della canzone, me l'ha fatto subito ascoltare, è stato amore al primo ascolto! Ha organizzato tutto con BVMPS e gestito l'intera fase di produzione.



Com'è andata la produzione?

La collaborazione con BVMPS è sempre molto fluida. La registrazione è stata un po' più difficile perché ho riversato molte emozioni nella canzone e ho dovuto interrompere diverse volte. "Dead Heart" parla di un cuore morto, come suggerisce il titolo. Gli ascoltatori dovrebbero sentire il dolore. Quando sei felice, è difficile esprimere il dolore... La registrazione della canzone infatti è avvenuta in un momento triste della mia vita, il mio gatto è morto. Era come il mio piccolo bambino e in quel momento il mio cuore era spezzato, provavo un dolore profondo, ed era il momento giusto per registrare la canzone e dedicargliela.



Quali sono i tuoi riferimenti musicali?

Ci sono molti artisti che mi affascinano, uno dei miei preferiti è sicuramente Ed Sheeran, ma amo anche artisti meno famosi come le cantanti tedesche Lea e Ayo. Amo ascoltare generi musicali diversi da DJ e produttori diversi, alcuni dei miei preferiti sono Lost Frequencies, Jonas Blue e Avicii.



Come descriveresti le radici della tua musica?

Quando ero a scuola, ho fondato una piccola band chiamata 'Alien' con i miei amici. Negli anni successivi, ho preso lezioni di chitarra classica per circa 6 anni, poi ho preso lezioni di canto e mi sono esibita live. La mia prima canzone è stata pubblicata nel 2016, dopo aver incontrato Luigi Vece alias LP'S, il mio compagno di vita e produttore. Ha creduto nella mia voce, abbiamo iniziato a fare molta musica insieme e abbiamo anche pubblicato diverse canzoni, alcune delle quali sono state trasmesse su diverse stazioni radio qui in Svizzera, come Radio Swiss Pop.



Come hai conosciuto Jaywork?

L'ho conosciuta grazie a Luigi. Dopo aver visto un'intervista con Luca Peruzzi in cui parlava di diritti d'autore, ho notato la sua professionalità e conoscenza dell'industria musicale. Luigi ha immediatamente cercato i contatti dell'etichetta Jaywork e me li ha passati. Così ho inviato la demo a Luca, e ora stiamo parlando di 'Death Heart' che sarà pubblicato il 30.06.2023.



Quali sono i tuoi progetti musicali dopo questo disco?

Ci sono già diverse canzoni in fase di sviluppo, alcune già in fase di produzione. Luigi ed io stiamo attualmente lavorando su un progetto musicale pop/house chiamato "LP'S & Lei N." I prossimi brani saranno canzoni collaborative con lui. Non vedo l'ora di finire di lavorare su di esse per poterle pubblicare e portare sempre più della mia musica alle persone.



