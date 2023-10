Cosi,Rudi Garcia, alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Union Berlino. Gli azzurri, devono necessariamente vincere se vogliono ambire al passaggio del turno, ossia agli ottavi della manifestazione europea. Tenendo conto anche della precedente sconfitta, subita, in casa, contro il Real Madrid per 23.

Quanto conosce dell’Union Berlino. Cosa si aspetta domani?

“La storia recente è stata molto positiva. La qualificazione in Champions è stata una sorpresa. Nello scorso campionato l’Union è stato anche al primo posto della Bundesliga. Mi interessa molto il loro presente, abbiamo studiato questa squadra che è in un momento difficile, ma ha buoni giocatori. Ne conosciamo alcuni, penso a Bonucci, ma anche a Lucas Tousart che giocava all’Hertha Berlino”.

Che tipo di Napoli schiererà?

“Penso che la Champions sia una competizione molto bella da giocare. Noi vogliamo vincere per recuperare i punti persi contro il Real Madrid in casa”.

C’è un gruppo molto unito. E’ vero?

“Assolutamente sì. Abbiamo fatto bene a Verona, non era facile conquistare tre punti al Bentegodi. Non era facile e sono abbastanza contento nel modo in cui ci siamo mossi. Abbiamo soltanto fatto il nostro. Dopo l’ultima sconfitta con la Fiorentina, non dovevamo cadere nel catastrofismo e non dobbiamo farci prendere dall’entusiasmo adesso. Vogliamo essere protagonisti domani. L’Union Berlino ha qualità: ha fisicità, sa farsi rispettare in profondità, quindi dovremmo essere molto bravi e concentrati”.

Quanti dubbi ha di formazione?

“Ho pochi dubbi. Ho in testa la squadra. Posso dire che la notte può portare consiglio. Vediamo. E’ importante che stiano tutti bene”.

Manca equilibrio di giudizio nei confronti del Napoli?

“Sembra così. E non va bene. Bisognerebbe essere misurati. Guardiamo avanti e adesso proviamo a vincere domani. Rispettiamo l’Union Berlino che si è meritata questa Champions”.

Che tipo di giocatore è Tousart?

“Non so se abbia avuto difficoltà in Bundesliga. E’ arrivato dall’Hertha Berlino. E’ un giocatore che dà l’anima e pensa solo alla squadra. E’ forte fisicamente. Gioca in maniera semplice. Gli voglio bene. E’ un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero”.

Che ne pensa di Bonucci?

“E’ un grande giocatore. E’ stato protagonista della Juventus, io l’ho affrontato quando era alla Roma. Ha fatto parte di una grande difesa, ha fatto benissimo pure con l’Italia”.

Domani ci saranno tanti tifosi del Napoli. E’ contento?

“A Verona ce n’erano tanti e ci hanno spinto tanto. Proveremo a dare loro soddisfazione anche domani a Berlino. E’ un sacrificio per i nostri tifosi, un impegno economico risparmiando su altre cose, quindi ho la massima ammirazione per i nostri appassionati”.

Queste due gare possono essere decisive per la qualificazione?

“E’ una doppia sfida, quella con l’Union Berlino, molto importante. Voglio vincere domani per consolidare il secondo posto. Affrontiamo due volte i tedeschi, pensiamo soltanto alla prima in Germania. Noi siamo molto motivati”.