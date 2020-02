Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, questo fine settimana dovrebbe essere decisivo per il passaggio della Roma da un americano, Kames Pallotta, all'altro, Dan Friedkin.

Terminata l'analisi dei bilanci delle 12 società collegate alla AS Roma da parte del nuovo acquirente, dopo il CDA di venerdì per l’approvazione della semestrale al 31 dicembre, a borsa chiusa, dovrebbe avvenire la "cerimonia" con la firma del pre-contratto cui seguirà il comunicato per ufficializzare l'OPA per il passaggio delle quote azionarie di maggioranza del club, come richiesto da Consob.

L'effettiva conclusione dell'operazione è prevista entro la metà di marzo.