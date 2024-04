Violentissimo l'impatto avvenuto a Roma venerdì pomeriggio, 5 aprile, tra un autobus della società consortile Roma Tpl e un autobus dell'Atac.

Tra i passeggeri, 18 le persone rimaste ferite, di cui 8 sono state accompagnate in ospedale, tra cui una mamma con la sua bambina di due mesi, quest'ultima in codice rosso.

Secondo le prime ricostruzioni il mezzo della Roma Tpl (linea 998), di cui il conducente avrebbe perso il controllo per cause ancora da chiarire, per poi urtare quello dell'Atac (linea 913).

L'incidente si è verificato in via Cesare Castiglioni, vicino al capolinea di Monte Mario.