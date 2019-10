Salvini... che barba, che noia!

Abolizione dei senatori a vita ed elezione diretta del presidente della Repubblica. Cominciamo da sabato 19 ottobre a Roma!

Napoli, il sindaco clandestino (Luigi De Magistris, ndr) offre case agli immigrati. Peggio lui o la Raggi? Mamma mia...

L'11 ottobre di 57 anni fa il "Discorso della Luna" di Papa Roncalli, San Giovanni XXIII. Quanta tenerezza, quanto conforto e quanta semplicità. Parole senza tempo che vivono nella nostra memoria collettiva e che è bello ricordare, sempre.

La Turchia bombarda, minaccia e uccide, Italia ed Europa non muovono un dito. Vergogna! (foto di Conte e Renzi insieme ad Erdogan).

Poi ce n'è per Lapo Elkan, Viriginia Raggi, l'equipaggio di una barca pro rifugiati...

Il tutto per promuovere la manifestazione a Roma di sabato prossimo, che si svolgerà nel pomeriggio a piazza San Giovanni.



L'unica proposta politica di Matteo Salvini, nelle ultime 12 ore, riguarda l'elezione diretta del presidente della Repubblica, accompagnata anche dall'abolizione dei senatori a vita... il resto è una sequela di offese e insulti, corredati da qualche piaggeria.

Questa è l'ossessiva e ossessionata propaganda politica di Matteo Salvini che va avanti da mesi, ripetendosi, sempre con le stesse modalità, nei contenuti e nei toni.

Ognuno è libero di credere e votare per chicchessia. In un paese che però dovrebbe considerarsi normale, sarebbe anche normale attendersi che le proposte di un politico riguardassero soprattutto progetti e proposte concrete per promuovere un'idea di Paese.

L'unica idea reale promossa da Salvini è quella della contrapposizione, del noi (i sovranisti a lui devoti) contro chiunque non stia con loro o non ne condivida l'odio alla base della sua propaganda. L'unica novità da lui rappresentata è la rotazione dei nemici, anche quelli sempre gli stessi, che di volta in volta vengono portati alla ribalta.

Va bene che il "repetita juvant" è un concetto sempre valido, ma a tutto c'è un limite... sempre!