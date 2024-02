Una satira sul consumismo

Il 25 febbraio tocca a noi, per l’anteprima di “PRENDI DUE PAGHI TRE” il caustico, irridente, svelante romanzo-verita’ di Enrico Mattioli. Con lui ci sarà Francesca De Carolis, il sottoscritto e l’invitante e prezioso Federico Raponi. Dopo gli svelamenti, in presa diretta, nulla sarà più come prima, per una vita guerrigliera come consumatori.

Marcello Baraghini



25 febbraio — Ore 17.30, presentazione di Prendi 2 paghi 3Spazio Sferocromia, via Ippolito Pindemonte 30b, Roma



“In bilico tra la ricerca della felicità e il desiderio di possesso, un’immersione nel mondo del consumismo”.