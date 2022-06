"Voglio continuare a chiedere alle persone più fragili di proteggersi con il secondo booster perché abbiamo ancora uno spazio di crescita in termini di protezione perché la pandemia non è conclusa. I numeri degli ultimi giorni in molti Paesi segnalano come ci sia una circolazione consistente e anche in Italia c’è una curva che ha ripreso a crescere".

Questo quanto dichiarato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Al 9 giugno secondo i dati del Ministero al momento la quarta dose è stata fatta da 762 mila persone, ovvero il 17% dei 4,4 milioni della platea per cui è raccomandata.