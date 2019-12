L'approvazione in commissione bilancio del Senato della norma sulla canapa industriale sembrava segnare una vera e propria svolta per il settore della cannabis light. La norma, qualora fosse stata approvata in manovra, avrebbe infatti fugato ogni dubbio sulla legalità della vendita della marijuana light in Italia. La non approvazione della norma potrebbe invece mettere in difficoltà un intero settore, indotto compreso.

Va però controcorrente JustMary.fun, società che si occupa della consegna a domicilio di marijuana light in Italia, che ha recentemente annunciato i risultati del loro aumento di capitale, che ha portato nelle casse della società 300.000 euro. L’aumento di capitale è stato sottoscritto da più di 230 soci e rappresenta una spinta ulteriore per una società che cresce del 30% al mese.

Ma chi sta alimentando la crescita di JustMary.fun? In questo momento la società è sostenuta fortemente da una clientela femminile, anche alla luce del fatto che le donne sono i clienti maggiormente affezionati ai prodotti della società, facendone un utilizzo principalmente contro l’insonnia, lo stress e l’ansia. Vi è poi da tenere in considerazione che il 90% dei clienti di JustMary.fun ha più di 25 anni, a dimostrazione di una clientela dotata di una certa maturità.

“Alla luce del nostro aumento di capitale torniamo ad investire a cuor leggero in Italia, nonostante le avversità. Solo noi investiremo 600.000 euro sul mercato nel corso del 2020, investimenti importanti anche per tutto l’indotto che generiamo. Siamo molto contenti anche per i nostri clienti più affezionati, oltre che per tutti i nostri investitori” ci dice Matteo Moretti, CEO di JustMary.fun “Su richiesta degli attuali soci abbiamo aperto un nuovo aumento di capitale da 250.000 euro, così da portare la raccolta totale in meno di un anno a 550.000 euro” conclude Moretti.

Maggiori informazioni su JustMary.fun:

JustMary.fun è un'azienda con sede a Milano, che offre un servizio di consegna di prodotti a base di marijuana light gratuito e completamente anonimo. Tutti i prodotti offerti dall'azienda vengono consegnati da fattorini "in borghese", per proteggere la privacy dei clienti, e arrivano a casa nell'arco di 45 minuti. La società è attualmente attiva a Milano, Monza, Torino, Firenze e Roma. Nel corso del 2020 la società aprirà i battenti a Berlino.