Serata ad ingresso gratuito nello storico locale latino-americano di Parma.

Per questa sera invece, non sarò il solito "locale latino" ma il "Jamaica secondo MAX DEEJAY... e anche un pò secondo il Jamaica."

Vi aspettiamo!

Chi è Max DEEJAY

Nato a Genova nel 1970, attualmente vive a Parma. Esperto in informatica, comincia a fare audio montaggio nel 1986 e a lavorare come deejay. Inizia ad ascoltare e mixare musica afro, funky, dance ’70, ’80 e ’90, rock ’70, ’80, ’90, punk, ska, dance commerciale e house. Negli anni ha, quindi, formato un repertorio vastissimo che abbraccia tutti i generi musicali. Max è stato anche responsabile regionale per l’Emilia Romagna di Assodeejay, l’Associazione nazionale deejay della quale ora è Vice Presidente.