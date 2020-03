125mila tamponi effettuati e 25mila persone finora trovate positive al SARS-CoV-2, una percentuale del 25%: questi i dati sul contagio da Covid-19 resi noti dalla protezione Civile il 15 marzo.

Dati che vedono confermare le percentuali di contagio già registrate in questi giorni, con la Lombardia che continua ad essere tuttora la regione più colpita con 10mila delle 20mila persone che ancora risultano positive al virus.

Le persone guarite in tutta Italia sono 2.335. I pazienti ricoverati con sintomi sono 9.663, di cui 1.672 in terapia intensiva, mentre 9.268 si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti, 1.809, sono quasi 400 in più rispetto a ieri, anche se "questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso". Ad oggi, negli altri Paesi del mondo, il numero di decessi ha già raggiunto quello registrato finora nella sola Cina.

Questa la ripartizione del contagio per regione:

Il ministero della Salute, in una nota di questa domenica, ha ricordato che nonostante l'epidemia in atto gli ospedali continuano anche le altre attività, tra cui quelle di donazioni e trapianti, nonostante l'emergenza in corso.

Per contrastare il contagio, il ministero della Salute ha previsto corsi di formazione a distanza per i medici e la possibilità di attivare misure straordinarie per l'abilitazione di coloro che stiano completando i piani di studio per diventare infermieri.

Il Papa, nel pomeriggio - come riporta il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni - si è recato in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore e successivamente nella chiesa di San Marcello al Corso, dove si trova il Crocifisso che nel 1522 venne portato in processione per le vie di Roma per invocare la fine della "Grande Peste".