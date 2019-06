Il ritorno del boss d'America

Venerdì 14 giugno esce il nuovo Album di Bruce Springsteen a 5 anni di distanza da High Hopes.

Western Stars è il titolo di questo nuovo lavoro da solista, 13 canzoni che ci consegnano uno Springsteen in versione "sinfonica", lontano da quel rock che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Non ci sarà un tour al seguito di questo album. Se ne riparlerà solo per il 2020 quando, come ha rivelato in una recente intervista, entrerà di nuovo in studio con delle nuove canzoni, scritte apposta per la sua fedelissima E STREET BAND.