Il mondo cambia e tutto si trasforma, mentre nulla si distrugge. Mentre i virus mutano e fanno il salto di genere, le sardine salgono in cielo mentre i 5 stelle vanno giù e nuotano nel mare, ma senza neppure saper nuotare, rischiando così di andare a fondo ed annegare.

Forse il mondo è bello perché è vario, ma indubbiamente regna il caos in politica... e tra la gente. Molti sono confusi, altri sorridono, altri invece sono arrabbiati, altri ancora sono passati direttamente al "Vaffa...", mettendolo in pratica per davvero.

Le sardine che abbandonano il mare, le stelle che abbandonano il cielo... bisogna allora rivedere i principi della fisica, i principi della gravità ed anche quelli della relatività?

Oppure anche le sardine, come il coronavirus di Wuhan, hanno fatto solo un salto di... genere e improvvisamente sono spuntate loro le ali?

Di contro, le stelle sono precipitate in mare e senza neppure generare uno "tsunami"... neppure uno piccolo piccolo.

Vedremo in futuro come e dove tutto ciò evolverà... per il momento "le stelle (quelle vere) stanno a guardare".