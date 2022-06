Dal prossimo 10 gennaio Microsoft terminerà il supporto per il sistema operativo Windows 8.1.

Per questo, dal prossimo mese di luglio Microsoft notificherà ai dispositivi che ancora utilizzino tale sistema operativo un promemoria per ricordare agli utenti la fine del supporto dall'inizio del prossimo anno.

Microsoft non offrirà un programma Extended Security Update per Windows 8.1, quindi le aziende non potranno pagare per ulteriori patch di sicurezza come avvenuto per altri sistemi operativi.