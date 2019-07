Gli sbarchi autonomi proseguono nella totale indifferenza del ministro dell'Interno

Il ministro dell'Interno, che continua a violare apertamente le regole di pubblicazione elencate da Facebook senza conseguenza alcuna, venerdì in un post si augurava che la "viziata comunista tedesca" Carola Rackete venisse espulsa e rimandata a casa sua.

Purtroppo per lui, però, la comandante della Sea-Watch 3 non è stata espulsa ed è tornata in Germania di sua volontà, da cittadina libera.

Ma questo, il ministro dell'odio - razziale e non - ha evitato di farlo sapere all'orda idrofoba dei suoi sostenitori, così come si è dimenticato di dire che gli sbarchi autonomi - meglio definirli così, rispetto a sbarchi fantasma - continuano senza interruzione ad interessare le coste siciliane.

Nella scorsa notte, a Lampedusa sono sbarcati 49 migranti dopo essere stati intercettati nelle vicinanze dell'isola da una unità della Guardia di Finanza. 5 di loro erano su un barchino e 44 su un’altra imbarcazione.

Successivamente, circa 50 migranti sono arrivati direttamente sulla spiaggia di Siculiana, in provincia di Agrigento, con una barca di circa 10 metri. Alcuni di loro, secondo quanto riferito da dei testimoni, sono fuggiti su un'auto bianca, mentre 27 sono stati rintracciati dai Carabinieri.

E tutto in barba ai decreti sicurezza uno e due.

Nonostante ciò, sfidando qualsiasi logica, Matteo Salvini scrive: