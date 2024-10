Nord di Gaza. Una persona chiede aiuto per soccorrere quello che sembra il corpo di un bambino. Si sbraccia... chiede l'intervento di altre persone nelle vicinanze. Appena qualcuno si avvicina per dargli una mano, un cecchino israeliano lo colpisce.

Le prime persone accorse vedono la scena e si mettono le mani nei capelli. Dopo essersi fatte coraggio, ne arrivano altre che si trovano nei paraggi.

A quel punto, mentre sono diverse le persone attorno a quelli che ormai sembrano essere due cadaveri, un drone israeliano le bombarda.

Qualcuno può dire che le persone prese di mira fossero dei miliziani di Hamas che stavano combattendo?

This wounded child asked for help and when the people gathered to rescue him, israeI targeted them in an air strike.



Quello che il video ci mostra è uno dei tanti crimini che giornalmente il morale esercito dello Stato ebraico compie a Gaza contro i civili palestinesi.

È uno dei crimini che fa finta di non conoscere Biden e la sua vicepresidente Harris. È uno dei crimini che fa finta di non conoscere Starmer. È uno dei crimini che fa finta di non conoscere Macron. È uno dei crimini che fa finta di non conoscere Scholz e la sua fuori di testa ministra degli Esteri, la verde Annalena Baerbock...

This is the German foreign minister Annalena Baerbock justifying the slaughter of civilians.



I guess genocide is a drug to Germany and they just can’t get enough because clearly 1 holocaust wasn’t enough… sick fucks!



È vero... non conta nulla, anzi, meno di nulla... ma tra coloro che fanno finta di non conoscere i crimini che Israele commette a Gaza ci sono anche Giorgia Meloni e Sergio Mattarella che ogni volta che parla della crisi umanitaria nella Striscia si ha l'impressione che sia stata causata da un'alluvione o da un terremoto... mai una volta che abbia ricordato che i civili palestinesi vengono assassinati dalle forze di occupazione israeliane.

Fino a quando saremo costretti a dover sopportare questo silenzio che oltre ad essere complice è anche, e soprattutto, schifoso?

pic.twitter.com/8ZCT0xts9i — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) October 19, 2024



Lo sterminio funziona. All'inizio. Questa è la terribile lezione della storia. Se Israele non viene fermato, e nessuna potenza esterna sembra disposta a fermare il genocidio a Gaza o la distruzione del Libano, raggiungerà i suoi obiettivi di spopolamento e annessione della parte settentrionale di Gaza e di trasformazione della parte meridionale di Gaza in un ossario dove i palestinesi vengono bruciati vivi, decimati dalle bombe e muoiono di fame e malattie infettive, finché non vengono cacciati via. Raggiungerà il suo obiettivo di distruggere il Libano, 2.255 persone sono state uccise e oltre un milione di libanesi sono stati sfollati, nel tentativo di trasformarlo in uno stato fallito. E potrebbe presto realizzare il suo sogno a lungo accarezzato di costringere gli Stati Uniti a dichiarare guerra all'Iran. I leader israeliani stanno sbavando pubblicamente sulle proposte di assassinare il leader iraniano Ayatollah Ali Hosseini Khamenei e di effettuare attacchi aerei sulle installazioni nucleari e petrolifere dell'Iran. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo gabinetto, come coloro che guidano la politica mediorientale alla Casa Bianca — Antony Blinken, cresciuto in una famiglia sionista convinta, Brett McGurk, Amos Hochstein, nato in Israele e che ha prestato servizio nell'esercito israeliano, e Jake Sullivan — credono fermamente nella dottrina secondo cui la violenza può plasmare il mondo per adattarlo alla loro folle visione. Il fatto che questa dottrina sia stata un fallimento spettacolare nei territori occupati da Israele, e non abbia funzionato in Afghanistan, Iraq, Siria e Libia, e una generazione prima in Vietnam, non li scoraggia. Questa volta, ci assicurano, avrà successo. Nel breve termine hanno ragione. Questa non è una buona notizia per i palestinesi o i libanesi. Gli Stati Uniti e Israele continueranno a usare il loro arsenale di armi industriali per uccidere un numero enorme di persone e trasformare le città in macerie. Ma nel lungo termine, questa violenza indiscriminata semina denti di drago. Crea avversari che, a volte una generazione dopo, superano in ferocia (lo chiamiamo terrorismo) ciò che è stato fatto a coloro che sono stati uccisi nella generazione precedente. L'odio e la sete di vendetta, come ho imparato coprendo la guerra nell'ex Jugoslavia, vengono tramandati come un elisir velenoso da una generazione all'altra. I nostri disastrosi interventi in Afghanistan, Iraq, Siria, Libia e Yemen, insieme all'invasione israeliana del Libano nel 1982, che ha creato Hezbollah, avrebbero dovuto insegnarcelo. Quelli di noi che hanno coperto il Medio Oriente sono rimasti sbalorditi dal fatto che l'amministrazione Bush immaginasse che sarebbe stata accolta come liberatrice in Iraq quando gli Stati Uniti avevano trascorso oltre un decennio a imporre sanzioni che hanno causato gravi carenze di cibo e medicine, causando la morte di almeno un milione di iracheni, tra cui 500.000 bambini. Denis Halliday, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Iraq, si è dimesso nel 1998 a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, definendole "genocide" perché rappresentavano "una politica deliberata per distruggere il popolo iracheno". L'occupazione della Palestina da parte di Israele e il suo bombardamento a tappeto del Libano nel 1982,sono stati il ​​catalizzatore dell'attacco di Osama bin Laden alle Torri Gemelle di New York City nel 2001, insieme al sostegno degli Stati Uniti agli attacchi contro i musulmani in Somalia, Cecenia, Kashmir e nel sud delle Filippine, all'assistenza militare degli Stati Uniti a Israele e alle sanzioni all'Iraq. La comunità internazionale continuerà a stare a guardare passivamente e permetterà a Israele di portare avanti una campagna di sterminio di massa? Ci saranno mai dei limiti? O la guerra con il Libano e l'Iran fornirà una cortina fumogena (le peggiori campagne di pulizia etnica e omicidi di massa di Israele sono sempre state fatte sotto la copertura della guerra) per trasformare ciò che sta accadendo in Palestina in una versione aggiornata del genocidio armeno? Temo che, dato che la lobby israeliana ha comprato e pagato il Congresso e i due partiti al governo, oltre ad aver intimidito i media e le università, i fiumi di sangue continueranno a gonfiarsi. C'è denaro da fare con la guerra. Un sacco di soldi. E l'influenza dell'industria bellica, rafforzata da centinaia di milioni di dollari spesi in campagne politiche dai sionisti, sarà una barriera formidabile alla pace, per non parlare della salute mentale. ....

Continua a leggere l'articolo di Christopher Lynn Hedges, giornalista, scrittore ed ex corrispondente di guerra statunitense, specializzato in politica e società del Medio Oriente.