Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, ha inviato al Presidente dell'ANMIL Onlus, Zoello Forni, il seguente messaggio:

«I numeri delle vittime degli incidenti sul lavoro, nonostante i numerosi provvedimenti normativi con i quali si è cercato, nel tempo, di prevenirli, sono allarmanti, drammatici.Raccontano storie di vite spezzate, di famiglie distrutte, di persone gravemente ferite, di uomini e donne che invocano giustizia. Persone che si appellano alle istituzioni, ai datori di lavoro, alla coscienza di chiunque sia nelle condizioni di rendere i luoghi di lavoro posti sicuri, in cui sia rispettata la dignità della persona.Lo sviluppo di nuove tecnologie ha mutato radicalmente la natura e la stessa dimensione spazio-temporale dei luoghi di lavoro. Purtroppo, questa fase non è stata accompagnata da una crescita proporzionata delle iniziative verso la prevenzione.Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita.Ecco perché la Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro è occasione preziosa per richiamare l’attenzione su un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica.L’affermazione dei diritti sui luoghi di lavoro, primo quello alla vita, oltre che essere un termometro della vita civile, è un generatore di valore per la società, per i lavoratori, per le imprese.Con questi sentimenti esprimo il mio apprezzamento all’ANMIL per l’impegno con cui assiste e sostiene i lavoratori e i loro familiari, e formulo gli auguri per la piena riuscita delle manifestazioni in programma sul territorio nazionale».

Il presidente della Repubblica, probabilmente distratto dalle nuove procedure di settaggio del suo incarico che prevedono che Mattarella d'ora in avanti sia impostato in modalità sovranista, sembra essersi dimenticato che le morti sul lavoro hanno come causa principale la politica e pertanto i partiti e i parlamentari che li rappresentano alla Camera e al Senato... e sono loro a cui lui dovrebbe rivolgersi.

I morti sul lavoro hanno come causa la mancanza di controlli, le condizioni di maggiore precarietà dei posti di lavoro create dal cosiddetto jobs act, i percorsi di formazione che hanno trasformato alcuni studenti in manodopera gratuita per molte aziende... non bisogna essere esperti per comprenderlo.

Quindi Mattarella, invece di rivolgersi a Zoello Forni, avrebbe dovuto rivolgersi ai nuovi eletti dicendo loro, non appena in carica, di metter mano alle squinternate norme in vigore e modificarle al più presto.

Evidentemente, però, dopo aver lungamente e scrupolosamente consultato il manuale del perfetto sovranista, il grande presidente Mattarella ha pensato fosse più conveniente una dichiarazione in perfetto stile La Palice.

Non dobbiamo stupircene, sarà così d'ora in poi nel primo anno anno dell'era postfascista, anzi no... ultraconservatrice.





Crediti immagine: cs ufficio stampa del Quirinale