Annunciate le nominations dei prestigiosi Film Independent Spirit Awards che ogni anno celebrano i migliori talenti del cinema indipendente.

Nella storia di questo premio su 34 edizioni solo 6 volte il vincitore degli Spirit Awards come miglior film è stato confermato agli Oscar con un'escalation tra il 2014 e il 2017 (12 anni schiavo, Birdman, Il caso Spotlight, Moonlight).

In ogni caso anche se la convergenza tra i due premi è bassa, queste nominations e i successivi verdetti (verranno annunciati il giorno prima della Notte degli Oscar e cioè l'8 febbraio) si rivelano importanti in chiave award season perchè permettono di capire quali saranno le pellicole indipendenti che saranno prese in considerazione per gli Oscars 2020.