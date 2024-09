Di seguito il discorso programmatico pronunciato giovedì, prima della 79a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dal presidente Abu Mazen:



"Non ce ne andremo, non ce ne andremo, non ce ne andremo!

La Palestina è la nostra patria, è la terra dei nostri padri e nonni e rimarrà nostra. E se qualcuno dovesse andarsene, saranno gli usurpatori e gli occupanti. [...]

Vengo da voi oggi mentre il mio popolo è stato sottoposto per quasi un anno e lo è ancora, a uno dei crimini più atroci di questa epoca, un crimine di guerra e un genocidio perpetrato da Israele, lo Stato occupante. Un crimine che ha causato finora la morte di oltre 40.000 martiri, e migliaia sono ancora sotto le macerie, mentre più di 100.000 altri sono stati feriti e centinaia sono stati spazzati via. Intere famiglie palestinesi sono state cancellate dall'anagrafe, migliaia hanno perso la vita a causa della diffusione di malattie ed epidemie e della mancanza di medicine e acqua, oltre a più di due milioni di palestinesi che sono stati sfollati dalle loro case molte volte in cerca di sicurezza dalle uccisioni sistematiche perpetrate dall'esercito di occupazione israeliano. Mentre la guerra aggressiva continua, decine di persone vengono ancora uccise ogni giorno e molte volte di più della nostra gente afflitta nella Striscia di Gaza, anche in Cisgiordania e a Gerusalemme.

Non sono qui per rispondere alle menzogne del primo ministro israeliano, nel suo discorso davanti al Congresso degli Stati Uniti lo scorso luglio, quando ha affermato che il suo esercito non uccide civili innocenti a Gaza. Per l'amor di Dio, chi è che ha ucciso più di 15.000 bambini e altrettante donne e anziani del nostro popolo e continua a uccidere? Rispondetemi!

Fermate questo crimine, fermatelo ora. Smettete di uccidere donne e bambini. Fermate la guerra di sterminio. Smettete di inviare armi a Israele. Questa follia non può continuare. Il mondo intero è responsabile di ciò che sta accadendo al nostro popolo a Gaza, così come in Cisgiordania, che è sottoposta a continue aggressioni quotidiane da parte di Israele, a una feroce e barbara campagna di insediamenti e al terrorismo da parte di bande di coloni sponsorizzate e supportate dal governo israeliano e dall'esercito di occupazione, che sta demolendo centinaia di case nella terra dello Stato di Palestina, oltre a ciò a cui è sottoposta Gerusalemme, la nostra capitale eterna, dalle campagne di giudaizzazione e aggressione contro la città, i suoi luoghi sacri e i suoi monumenti, al fine di cambiarne lo status storico e legale.

Di recente, un ministro terrorista estremista israeliano si è fatto avanti chiedendo la costruzione di una sinagoga nella moschea di Al-Aqsa. Questo ministro sconsiderato e i suoi simili che vogliono innescare una guerra di religione che brucerà tutto devono essere condannati e fermati. La moschea di Al-Aqsa e i suoi dintorni, signore e signori, sono di proprietà esclusiva dei musulmani, e questo è stato approvato dalla Società delle Nazioni nel 1930, e non accetteremo nient'altro, indipendentemente dalle circostanze. [...]

Abbiamo ripetutamente avvertito dinanzi alla vostra stimata assemblea che la situazione nello Stato occupato della Palestina minaccia di esplodere, e questa esplosione si è verificata il 7 ottobre dell'anno scorso e successivamente.

Fin dal primo giorno, mi sono fatto avanti e ho sottolineato la necessità di una cessazione immediata della guerra, ho anche sottolineato il nostro rifiuto di prendere di mira i civili, chiunque essi siano, e ho chiesto il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri da entrambe le parti e di sederci immediatamente al tavolo delle trattative per attuare la soluzione dei due Stati basata sulle risoluzioni di legittimità internazionale.

Invece di ascoltare la voce della ragione, il governo israeliano ha sfruttato quanto accaduto per lanciare una guerra di genocidio globale sulla Striscia di Gaza, e ha commesso e continua a commettere crimini di guerra riconosciuti come tali dalla comunità internazionale. Oggi, Israele sta lanciando un'altra aggressione contro il fraterno popolo libanese, e noi condanniamo questa aggressione e chiediamo che venga fermata immediatamente.

Israele ha rioccupato l'intera Striscia di Gaza e l'ha quasi completamente distrutta, rendendola un posto inabitabile, dopo che la maggior parte delle case, degli edifici, delle strutture sanitarie ed educative, delle strutture economiche, delle strade, delle chiese, delle moschee, delle stazioni idriche ed elettriche, degli impianti di trattamento delle acque reflue e altro sono stati distrutti. Se Israele pensa di sfuggire alla responsabilità e alla punizione per questi crimini, si sta illudendo. La comunità internazionale deve iniziare immediatamente a imporre sanzioni nei suoi confronti. I massacri, i crimini e il genocidio che Israele ha commesso contro il nostro popolo dalla sua fondazione fino a oggi non passeranno senza responsabilità e non saranno dimenticati, perché nessun diritto viene perso finché esista anche una sola persona a richiederlo.

Nonostante le nostre ripetute e urgenti richieste, il mondo non è riuscito a costringere Israele, lo Stato canaglia, a fermare la sua guerra genocida e i crimini di guerra contro civili innocenti. Ci rammarichiamo che l'amministrazione statunitense abbia posto il veto a tre risoluzioni del Consiglio di sicurezza che chiedevano a Israele di cessare il fuoco e, per giunta, gli abbia fornito armi mortali che hanno ucciso migliaia di bambini, donne e anziani innocenti, il che ha incoraggiato Israele a continuare la sua aggressione.

Questi sono gli stessi Stati Uniti che sono stati l'unico membro del Consiglio di sicurezza dell'ONU a votare contro la concessione allo Stato di Palestina la piena appartenenza alle Nazioni Unite. Non capisco come gli Stati Uniti insistano a stare contro il nostro popolo e insistano nel privarlo dei suoi legittimi diritti alla libertà e all'indipendenza.

Israele, che rifiuta di attuare le risoluzioni ONU, non è degno di essere membro di questa organizzazione internazionale, e Israele, il cui rappresentante in questa organizzazione internazionale afferma che questo edificio, in cui ci troviamo ora, dovrebbe essere rimosso, non merita di essere membro della vostra organizzazione, e non ha soddisfatto le condizioni per questa adesione fin dall'inizio. Ha dovuto attuare le risoluzioni 181 e 194 dell'Assemblea generale come condizione per accettare la sua adesione e si è impegnato a farlo per iscritto, ma non l'ha fatto. Pertanto, invito la vostra stimata Assemblea a sospendere l'adesione di Israele all'Assemblea generale finché non adempirà ai suoi obblighi e alle condizioni per accettare la sua adesione, e non implementerà tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite e dei suoi organi. Presenteremo una richiesta al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a questo proposito. Colgo l'occasione, oggi, per elogiare gli Stati membri delle Nazioni Unite, che hanno votato a maggioranza di oltre due terzi a favore della bozza di risoluzione presentata dallo Stato di Palestina, sostenuta da un gran numero di Paesi amici e fratelli, per adottare lo storico parere consultivo emesso il 19/7/2024 dalla Corte internazionale di giustizia per porre fine all'occupazione israeliana illegale dello Stato di Palestina entro dodici mesi, inclusa l'immediata cessazione delle attività di annessione e insediamento, lo smantellamento degli insediamenti esistenti, l'allontanamento dei coloni dai territori palestinesi, la restituzione delle terre e delle risorse confiscate dal 1967, il risarcimento e l'indennizzo per i danni inflitti ai palestinesi a seguito delle politiche e delle pratiche illegali dell'occupazione e molte altre questioni menzionate nel parere consultivo della Corte, obbligando Israele a metterle in atto. Contiamo molto su questa decisione, che incarna la volontà internazionale e i principi del diritto internazionale e sui meccanismi adottati a tale riguardo per garantirne l'attuazione.

Oggi, mi sento anche grato nel vedere questo grande cambiamento nelle posizioni degli Stati membri delle Nazioni Unite, mentre sostengono il diritto palestinese a ottenere uno stato indipendente e a riconoscerlo, e a concedergli la piena appartenenza a questa organizzazione internazionale, come il resto dei popoli del mondo che anelano alla libertà e amano la pace. A nome del popolo palestinese, vi ringrazio per queste posizioni a sostegno della verità e della giustizia per raggiungere la pace nella nostra regione, e vi invito a implementare le disposizioni del diritto internazionale, ciascuno secondo le proprie responsabilità e la propria sovranità.

Mi sento anche grato e riconoscente per le proteste contro la guerra di sterminio a Gaza e a sostegno della destra palestinese, che hanno avuto luogo e stanno avendo luogo in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America e i paesi europei, e per gli onorevoli attivisti della solidarietà che vengono in Palestina rischiando la vita. In questo contesto, porgo le mie condoglianze alla cittadina turco-americana martirizzata, Aisha Nour, che è stata assassinata a sangue freddo dall'esercito di occupazione. E dico loro, il popolo palestinese non dimenticherà le vostre onorevoli posizioni e vi ricorderemo con orgoglio e onore il giorno in cui l'occupazione finirà e il nostro popolo otterrà libertà e indipendenza .

Di recente si è parlato molto del giorno dopo la fine della guerra nella Striscia di Gaza. Colgo l'occasione oggi per presentarvi la nostra visione di ciò che deve essere fatto immediatamente e per il giorno dopo la guerra:

Primo: un cessate il fuoco completo e permanente nella Striscia di Gaza e gli attacchi militari e terroristici dei coloni in Cisgiordania e a Gerusalemme Est .

. Secondo: l'invio urgente e regolare di aiuti umanitari in quantità sufficienti e senza condizioni, e la loro distribuzione in tutte le zone della Striscia di Gaza.

Terzo: il ritiro completo di Israele dalla Striscia di Gaza e il rifiuto dell'istituzione di zone cuscinetto o dell'annessione di qualsiasi parte dei suoi territori, nonché la cessazione delle procedure di spostamento forzato all'interno o all'esterno della Striscia di Gaza e il ritorno degli sfollati nelle loro aree di residenza e la fornitura loro di un rifugio .

Quarto: proteggere l'UNRWA e le organizzazioni umanitarie dall'arbitrarietà israeliana e fornire loro sostegno politico e materiale affinché possano svolgere il loro ruolo e fornire i loro servizi ai rifugiati palestinesi fino al loro ritorno nelle loro case.

fino al loro ritorno nelle loro case. Quinto: garantire protezione internazionale ai palestinesi sul territorio del loro Stato occupato.

Sesto: lo Stato di Palestina si assume le proprie responsabilità nella Striscia di Gaza, esercitando la sua piena giurisdizione su di essa, compresi i valichi di frontiera, in particolare il valico internazionale di Rafah tra Egitto e Palestina, come parte di un piano globale.

tra e Palestina, come parte di un piano globale. Settimo: nel quadro del processo globale di riforma nazionale, stiamo ricostruendo le infrastrutture e le istituzioni statali distrutte da Israele, rilanciando l'economia, lo sviluppo sostenibile e ricostruendo la Striscia di Gaza, chiedendone la responsabilità allo Stato occupante.

e ricostruendo la Striscia di Gaza, chiedendone la responsabilità allo Stato occupante. Ottavo: estendere l'autorità dello Stato di Palestina, del governo palestinese e dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, unico legittimo rappresentante del popolo palestinese, su tutti i territori palestinesi nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, in preparazione dello svolgimento di elezioni presidenziali e legislative generali e della formazione di un governo palestinese, in base ai risultati di queste elezioni.

Nono: continuare a mobilitare il massimo sostegno internazionale affinché lo Stato di Palestina ottenga quanto prima la piena adesione alle Nazioni Unite.

Decimo: piena attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale sul parere consultivo legale della Corte internazionale di giustizia, che porti alla fine dell'occupazione entro dodici mesi, come affermato nel parere consultivo .

Undicesimo: organizzare una conferenza internazionale di pace sotto la supervisione delle Nazioni Unite entro un anno per attuare la soluzione dei due Stati e sancire l'indipendenza dello Stato palestinese sui confini del 4 giugno 1967, con Gerusalemme Est come capitale, e il ritorno dei rifugiati palestinesi, sulla base del diritto internazionale, delle risoluzioni di legittimità internazionale e dell'Iniziativa di pace araba.

Dodicesimo: adottare forze internazionali di mantenimento della pace mediante una risoluzione del Consiglio di sicurezza tra lo Stato di Palestina e Israele, per garantire la sicurezza dei due Stati.

Questi sono gli elementi della nostra visione per oggi e per il giorno dopo la guerra nella terra dello Stato di Palestina in generale. Vi invito ad adottare questo piano e a fornire tutte le capacità necessarie per renderlo un successo .

Ho annunciato diverse settimane fa che avevo deciso di guidare la leadership palestinese nella Striscia di Gaza, per stare con il nostro popolo che è stato stremato dalla guerra genocida israeliana. Vi appello affinché sosteniate la nostra decisione emanando una risoluzione ONU a questo proposito e facciate pressione sul governo di occupazione affinché non ostacoli i nostri sforzi. Do il benvenuto a tutti coloro che desidereranno unirsi a noi nell'andare nella salda e paziente Gaza per testimoniare il crimine commesso contro di essa e per contribuire al raggiungimento della pace e della stabilità.

Un saluto di riverenza e rispetto al nostro popolo eroico che sta sacrificando tutto ciò che è prezioso e di valore per il bene della Palestina, sacrificando Gaza, la salda Cisgiordania, Gerusalemme, il gioiello della corona e la capitale dello Stato, e al nostro popolo nei campi profughi e nella diaspora, e ai nostri valorosi prigionieri nelle prigioni israeliane, che oggi sono sottoposti a una palese violazione della loro dignità umana.

La Palestina sarà libera e il nostro popolo continuerà a vivere nella terra dei suoi padri e nonni come ha fatto per più di seimila anni, e continuerà la sua legittima lotta per l'indipendenza, e l'occupazione giungerà inevitabilmente alla fine.

Lunga vita alla Palestina libera e orgogliosa

E la pace, la misericordia e le benedizioni di Dio siano su di voi".