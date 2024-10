Il Paraguay ha selezionato The Last (Los ultimos) di Sebastián Peña Escobar come candidato agli Oscar 2025 nella categoria Miglior Film Internazionale.

Questo documentario emozionante ci trasporta nel cuore del Chaco, una delle ultime grandi foreste secche del Sud America, dove un gruppo di tre uomini, guidati da una profonda passione per la natura, documenta la devastazione causata dalla deforestazione.

Un viaggio toccante che sottolinea l'urgente necessità di proteggere questo ecosistema fragile e sensibilizza l'opinione pubblica sull'impatto dell'uomo sull'ambiente.