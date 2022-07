Dopo settimane di annunci in cui Musk ha accusato Twitter che stesse nascondendo il vero numero di account falsi presenti sul social, secondo lui molto più alto del 5% dichiarato alla SEC, l'8 luglio il fondatore e ceo di Tesla ha detto di non voler più portare a termine l'acquisizione della piattaforma social, per la quale aveva offerto 44 miliardi di dollari.

Twitter, dopo aver conosciuto ufficialmente il ripensamento di Musk, lo ha citato in giudizio in un tribunale del Delaware.

La prima udienza si terrà il 19 luglio a Wilmington. Il giudice che si occuperà della causa è Kathaleen McCormick, dallo scorso anno giudice capo della Court of Chancery del Delaware. Sarà lei a valutare se esistano o meno le condizioni per dar seguito alla richiesta di Twitter di costringere Musk a completare l'acquisto del social.

Non è abituale che ciò avvenga, anzi è abituale l'esatto contrario. Però, lo scorso anno la giudice McCormick ha ordinando a un'affiliata della società di private equity Kohlberg & Co LLC di portare a termine l'acquisto da 550 milioni di dollari di DecoPac Holding Inc, che produce prodotti per la decorazione di torte.

Il primo aspetto del processo di cui la McCormick si occuperà sarà quello di accettare o meno la richiesta di Twitter che vorrebbe che il processo si svolgesse a settembre con tempi molto contenuti, non più di una settimana.