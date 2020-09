Il Sindaco Giovanni Formica ha annunciato per venerdì 2 ottobre in occasione dei funerali del sottufficiale della Guardia costiera, il quarantenne Aurelio Visalli, morto sabato scorso durante le fasi di salvataggio in mare di due giovani, il lutto cittadino.

I funerali si terranno alle ore 11:00 nel duomo di Milazzo. Ad officiarli il Vescovo di Messina mons. Giovanni Accolla e l’ordinario militare Santo Marcianò. Prevista la presenza dei vertici del Governo nazionale e delle forze militari.

La salma del militare morto è stata restituita alla famiglia dopo l’autopsia, da cui è emerso un grave trauma vertebrale provocato molto probabilmente da una forte onda, che lo ha trascinato a fondo.

Dopo le esequie il corteo funebre si sposterà al cimitero di Venetico.