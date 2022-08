In Germania, il fiume Reno, non è insolito che in alcuni tratti il livello si abbassi tanto da sfiorare i minimi. Questo però accade ad ottobre. Luglio e agosto, in Germania, generalmente in Germania sono mesi piuttosto piovosi, consentendo al Reno una più che buona navigabilità.

Ma quest'estate 2022, però, non sarà così. Già adesso il livello di navigabilità del Reno è ai minimi. Alcune barche, che hanno un pescaggio di poco superiore al metro, hanno un margine di navigabilità solo di dieci, venti centimetri... e la situazione non potrà che peggiorare nei prossimi giorni, massimo un paio di settimane.

La siccità che sta colpendo l'Europa è figlia del cambiamento climatico che gli Stati Europei, come altre nazioni in tutto il mondo, si sono impegnati a combattere riducendo le emissioni fossili.

Però, da quando la Russia ha iniziato a ridurre le forniture di gas, molti Paesi , tra cui la stessa Germania, hanno deciso di riaprire le centrali elettriche a carbone.

Il paradosso di tutto questo, è che non solo ciò contribuirà a peggiorare in futuro l'attuale situazione, ma, almeno per quanto riguarda la Germania, gran parte del carbone che le alimenta viene trasportato tramite chiatte, mentre solo una piccola parte viene trasportato utilizzando treni merci.

Con l'attuale siccità, pertanto, c'è il rischio reale che molti tratti dei principali corsi d'acqua tedeschi finiscano in secca o non abbiano una sufficiente portata per consentire il trasporto del carbone, "carburante" alternativo al gas.



La mancanza d'acqua, inoltre, sta causando anche un numero record di incendi con migliaia di ettari di boschi che sono stati ridotti in cenere, e continuano anche adesso, in Francia, Spagna, Portogallo, Italia, tanto che, in base ai dati del servizio di monitoraggio Copernicus, l'inquinamento atmosferico causato dagli incendi boschivi in Francia negli ultimi tre mesi è stato il peggiore dal 2003, anno da cui sono iniziate le misurazioni.