Continua il calo (seppur minimo) nel numero di contagi Covid in Italia che sono stati 1.587 nelle ultime 24 ore, con il numero di tamponi effettuati che è stato però di 83.428, rispetto ai 103.223 del giorno prima, mentre il totale dei casi è salito a 298.156.

Con il dato odierno tutte le regioni hanno registrato nuovi casi di contagio (l'Abruzzo non ha comunicato i dati), mentre sono ancora sette le regioni con il numero di nuovi casi superiore a 100: Lombardia (211), Emilia Romagna (115), Veneto (173), Toscana (147), Lazio (165), Campania (171) e Sicilia (116).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 44.098 (ieri erano 43.161). Tra i positivi, 222 (7 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 2.365 (ieri 2.380) sono ricoverati con sintomi e 41.511 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (ieri erano 40.566).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 218.351 dai 217.716 di ieri. Oggi sono 15 i decessi, con il totale che sale a 35.707.