Nell’ultima puntata della stagione del format “Play IT! Talk”, condotto da Ares Devinar (noto per “Le Cazzate di Ares” e per la sua carriera musicale) e dalla stessa Michela Minini, è stata presentata in anteprima esclusiva l’uscita del nuovo libro dell’autrice: “Colore Parallelo”, edito da Family Editore.

Il volume, caratterizzato da un’intensa carica emotiva e da una raffinata cura estetica, si avvale della collaborazione dell’artista visivo Fabio Boer, autore della copertina e di una fotografia interna che aggiunge un tocco di autentica poesia visiva.

A impreziosire ulteriormente l’opera, la prefazione di Lorenzo Beccati, noto autore televisivo e scrittore, e l’introduzione di Lorena Sambruna, che offrono al lettore spunti profondi e personali.

Un progetto che unisce arte, parole e solidarietà: l’intero ricavato del libro sarà devoluto in beneficenza a favore delle "Principesse in corsia" del reparto pediatrico dell’Ospedale di Savona, portando un messaggio di speranza e vicinanza a chi ogni giorno affronta la malattia con coraggio.

Con “Colore Parallelo”, Michela Minini firma un’opera intensa, intima e generosa, confermando la sua voce unica nel panorama letterario contemporaneo.