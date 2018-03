Ben dj: "Sex on Fire" ascoltato oltre 100.000 volte su Spotify... e dj set in tutta Italia

Ben Dj a marzo spinge forte, anzi fortissimo. Il suo nuovo singolo "Sex on Fire" (EGO) è già stato ascoltato oltre 100.000 volte su Spotify, anzi mentre scriviamo è vicinissimo al traguardo dei 110.000 ascolti. E i suoi dj set si susseguono a ritmo vorticoso. Ogni domenica è al Canteen, a Milano, mentre ogni mercoledì e venerdì resta in città a far muovere a tempo La Bullona. Sono due degli hot spot della città. Il 2 marzo è al Ritual Club di Castellanza, mentre il 3, il 10 ed il 17 marzo si sposta al Canteen di Courmayeur. L'8 marzo invece è protagonista in fm, con un dj set ed un'intervista ad m2o, durante Music Zone, il programma di Provenzano DJ condotto con Renèe Petrova e Don Cash. Il 24 marzo, invece, Ben Dj fa scatenare il Noir di Lissone (MB). Il 31 marzo chiude in bellezza il mese con un dj set all'esclusivo Covo di Nord Est a Santa Margherita Ligure.

Ben Dj feat Eon Melka - Sex on Fire (Ego)

https://egomusic.lnk.to/BenDj_EonMelka_SexOnFire

Ben Dj Facebook, Instagram

https://www.facebook.com/bendjfanpage/

https://www.instagram.com/btsound/



Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. Suonano spesso la musica di Ben Dj nei loro dj set e nei loro radioshow leggende del mixer come Steve Aoki, Tiesto, Blasterjaxx, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Fat Boy Slim e tanti altri. Ben Dj da anni è di casa, anzi in console, nei party che contano, in tutto il mondo. Da Ibiza a Miami passando per Miami, Ben DJ non manca mai. E' spesso il protagonista musicale delle feste di presentazione del Calendario Pirelli, party davvero esclusivo che ha fatto muovere a tempo diverse volte (è accaduto a New York, ad esempio, il 10 novembre 2017, quando si presentava The Cal 2018). Tra le sue tante produzioni, spesso ai vertici di Billboard, Beatport o iTunes, ci sono "Me & Myself", "Sorry", "I'm In Love", "Freedom Call" e pure "Smile", uno dei più grandi successi dell'estate 2010. Il suo singolo recente "Hold Tight" ha superato i 3 milioni di ascolti su Spotify ed è una delle canzoni simbolo dell'estate 2017 in ambito pop dance & dintorni. A febbraio 2018 esce il suo nuovo singolo, "Sex on Fire" (feat. Eon Melka).