Un piede nella musica, l’altro nella scienza della mente. È così che Valerio Caci, psicologo, Ph D, e musicista, sta costruendo la sua identità artistica e professionale. Un percorso insolito il suo iniziato diversi anni fa, ma profondamente intrecciato, dove la passione per la batteria e le percussioni, si fonde con la ricerca sul potere terapeutico della musica. Dai battiti sincopati del samba, ai danzanti ritmi del “nordeste”, alla dolce malinconia della bossa nova, il viaggio conoscitivo descritto nel suo lavoro, “ A bateria na música brasileira” non è solo una celebrazione della cultura brasiliana, ma anche un’indagine sulle emozioni umane che hanno generato e generano arte e cambiamento.

“Il ritmo ha un impatto profondo sulla nostra persona e sulla nostra società”, racconta, “e la musica brasiliana, con la sua ricchezza espressiva, è una chiave straordinaria per comprendere le radici emozionali e culturali di un popolo. Un viaggio interattivo, anche grazie alla presenza tra le pagine di qr code, alla scoperta della batteria nella musica popolare brasiliana.

Una ricca descrizione che mostra l'evoluzione ritmica, le influenze culturali ed i cambiamenti stilistici che hanno segnato la musica del Brasile, tra tradizione e modernità, articolata in quattro momenti storici e stilistici distinti: il primo, di inspirazione europea ed influenzato da ritmiche africane; il secondo, rappresentato dalla nascita dei generi tradizionali del samba, dello choro, del maxixe o tango brasiliano e della marcha; il terzo, un periodo di transizione, con l'esaltazione della musica del "nordeste" del Brasile, in particolare del forrò, con le sue derivazioni stilistiche, e dei caratteristici ritmi del frevo e del maracatu dello stato del Pernambuco; il quarto, con la bossa nova, ed i movimenti del Tropicalismo, della Jovem Guarda e della MPB.

Alla fine, ciò che emerge dal lavoro di Valerio Caci è un concetto semplice ma potente: il ritmo non è solo musica, è emozione e comunicazione. Il suo libro, edito da Youcanprint è disponibile per l’acquisto in tutte le librerie on line. Questo lavoro, non focalizzato sulla tecnica batteristica come ci si aspetterebbe invece dal titolo, è volutamente un invito a riscoprire il potere del suono nel creare fratellanza ed unione tra gli individui, perché, in fondo, la musica parla una lingua che tutti comprendiamo, anche quando non ce ne rendiamo conto. (Danilo Ilari)