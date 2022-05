Un invito a credere in se stessi e nei propri valori senza seguire le mode effimere del momento.

In radio dal 20 maggio 2022.

Il nuovo brano del rapper parla chiaro fin dal titolo: Hip Flop evoca un senso di sconfitta. Negli ultimi due anni di caos totale le persone hanno perso il loro posto nel mondo e cercano di infiltrarsi in luoghi che non gli appartengono solo per seguire le mode del momento. Questo comportamento, inizialmente gratificante, nel lungo tempo porta a sentirsi un pesce fuor d'acqua in ambienti che effettivamente non ci appartengono lasciandoci in uno stato di inquietudine.

«Non fate qualcosa, solo perché in quel momento è il trend. Fatelo perché avete qualcosa da dare e da dire. Metteteci anima e corpo, altrimenti sarete solo un altro Hip-Flop.» Croma

Radiodate: 20 maggio 2022

Etichetta: Orangle Srl

wwww.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



INSTAGRAM: https://www.instagram.com/croma_official_/

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/0hQTVo3EeSt44zxNKoyZWM



Marco Mannarini in arte “Croma” nasce a Brindisi nel febbraio 2002.

L’incontro con la musica avviene fin da subito con l’avvicinamento a varie culture musicali grazie ad insegnanti di storia della musica e compagnie ludiche in cui venivano mossi i primi passi sia come chitarrista che come autore e compositore.

I primi brani pubblicati nel 2021 sono usciti sotto l’etichetta indipendente “Wow Records” con cui Croma incide “Fuoco”, “Dicono”, “Va così” e “Priorità”.

Successivamente tramite il format “Insert Coin” ottiene la possibilità di essere New Challenger per “Aar music”, ottenendo quindi la possibilità di confrontarsi con una nuova realtà. Ne scaturiscono un brano ed il relativo videoclip intitolato “La mia ora”, singolo dalla scia drill “sporcata” con una tendenza pop/melodica tanto da guadagnarsi il nome di “Melodrill”.