Creare sinergie e scambi tra la cooperazione italiana e quella colombiana è l’obiettivo della missione in Colombia di Attilio Dadda, presidente di Legacoop Lombardia, vicepresidente di Legacoop e membro del Board ICA, International Cooperative Alliance.

Dal 26 al 29 febbraio Dadda sarà a Bogotà e Cali, in occasione del Board Meeting di ICA, in rappresentanza dell’Alleanza Cooperative Italiane.

Dadda ha sottolineato l'importanza del 'tour': "Con i cooperatori e le cooperatrici colombiane sarà interessante in particolare condividere idee e pratiche di sviluppo sostenibile, analizzando ad esempio i processi di distribuzione delle terre, l’imprenditorialità rurale, il reinserimento lavorativo degli ex-combattenti e i progetti di partecipazione femminile nei processi di sviluppo sociale e politico che interessano il paese".