Dopo la tornata elettorale che vede al ballottaggio i due candidati a Sindaco nel comune di Marano di Napoli e tra questi, il Prof. Michele IZZO, nell'esprimere un vivo ringraziamento ai Maranesi che non hanno fatto mancare il proprio sostegno ai candidati ed il proprio voto per la legalità e la giustizia sociale, i Vertici di INTERFORZE SOCIALI, sottolineano l'importanza di avere in Giunta una persona forte dei principi di legalità e dei valori di solidarietà ed umanità, che ricopra un ruolo di rilievo nei vari tasselli della nuova Giunta Maranese.

La Comunità Civile e Sociale vedrebbe di buon occhio, la scelta di Giuseppe ALVITI ricoprire la carica di Assessore alla Legalità ed al Sociale, da sempre divulgatore sociale, esperto di sicurezza, ed in campo per la legalità, la giustizia, l'equità sociale, le giuste politiche attive sul territorio. Questo l'auspicio della Governance di INTERFORZE SOCIALI, diretta dal Dott. Salvatore ABBRUZZESE a cui si uniscono i Vertici dei vari Organismi Internazionali rappresentati.