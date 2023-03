Durante il secondo turno di prove libere del Gran Premio d'Australia, Fernando Alonso ha stabilito il miglior tempo di giornata prima che la pioggia influenzasse il resto della sessione.

Il pilota della Aston Martin, con il tempo di 1:18.887, è stato più veloce di 4 decimi della Ferrari di Charles Leclerc. Max Verstappen, Red Bull, ha fatto registrare il terzo tempo, con un distacco di 6 decimi.

Nella sessione mattutina, il più veloce era stato Verstappen, seguito dal pilota della Mercedes Lewis Hamilton, solo tredicesimo nel pomeriggio, mentre il suo compagno di squadra George Russell ha fatto segnare il quarto tempo.

Verstappen, invece, sembrava non essere soddisfatto dell'assetto della sua macchina su pista asciutta, denunciando a fine giornata problemi di aderenza. Non soddisfatto della sua prestazione anche l'altro pilota Red Bull, il messicano Perez, che però nella seconda sessione non ha potuto girare al meglio, a causa del traffico, prima che iniziasse a piovere.

Soddisfatto invece Alonso della sua vettura, anche se a causa della pioggia non ha potuto effettuare dei test significativi sul passo gara.

E la Ferrari, dopo le polemiche dei primi due gran premi?

Dopo le due sessioni di libere del venerdì, Leclerc sembrava soddisfatto: "Sento che il feeling è leggermente migliore rispetto alle altre gare, quindi è un fattore positivo. La nostra FP2 è probabilmente la sessione migliore della stagione, il che non significa molto, ma almeno è un venerdì che si conclude con una nota positiva. Ora dobbiamo lavorare e domani fare un altro passo nella giusta direzione, sperando di essere un po' più vicini alle Red Bull in qualifica e, soprattutto durante la gara".

Anche Sainz, quinto tempo in FP2, è in sintonia con le valutazioni del compagno di squadra.

Sabato le qualifiche si disputeranno a partire dalle 7... di mattina.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1641683592286814210