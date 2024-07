L’AD di Illycaffè Cristina Scocchia ha ricevuto lo scorso 12 luglio il premio Valore Donna e presentato il suo libro autobiografico “Il coraggio di provarci. Una storia controvento”.



Cristina Scocchia vince il premio Valore Donna

Il premio Valore Donna nasce con l’intento di mettere in risalto il talento delle donne, riconoscendo le migliori esperienze in ambito letterario, economico, scientifico, artistico e musicale. Quest’anno, giunto alla sua terza edizione, il riconoscimento assegnato da BCC San Marzano nel contesto del Festival del Libro Possibile è andato a Cristina Scocchia, AD di Illycaffè, in passato CEO di L’Oréal Italia e KIKO Milano. A consegnarle il premio è stato il Presidente di BCC San Marzano in persona, Emanuele di Palma, nella suggestiva cornice di Piazza Aldo Moro a Polignano a Mare. La rassegna, dal titolo “Where is the love”, ha ospitato anteprime internazionali, debutti letterari e grandi classici di oltre 250 autori italiani e stranieri.



Cristina Scocchia presenta il suo libro autobiografico

La consegna del premio durante il Festival del Libro è stata inoltre l’occasione perfetta per presentare l’ultima opera autobiografica della manager, realizzata in collaborazione con la giornalista Francesca Gambarini. Pubblicato da Sperling & Kupfer, “Il coraggio di provarci. Una storia controvento” è il racconto dei successi e delle sfide che Cristina Scocchia ha affrontato nel corso della sua carriera, dal quale emerge l’importanza di un valore fondamentale, quale quello della meritocrazia e di una leadership responsabile e inclusiva. Nel libro viene fuori l’approccio basato sui valori e sulle persone che l’autrice e CEO adotta per far fronte agli scenari in continua evoluzione e alle criticità che caratterizzano il mondo aziendale e sociale. Un tema affrontato anche durante la rassegna insieme al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e all’ex Rettore dell’Università Luiss Guido Carli Andrea Prencipe.