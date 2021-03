A volte ritornano: dalla loro ultima produzione di 22 anni fa al digitale.

Dal 2 aprile 2021 e per quattro mesi, con una pubblicazione al mese, gli AFA saranno finalmente in streaming e in download. Gli album degli AFA, dal 1994 al 1999, su etichetta I Dischi del Mulo, li troverete negli store digitali

distribuiti da Artist First. Da un’idea del manager di Radio Rossa Management, Marco Mori, della voce storica della

band emiliana, Fabrizio Tavernelli, in collaborazione con Materiali Musicali di Giordano Sangiorgi ed il patrocinio del MEI, per far riscoprire le perle della produzione indipendente italiana. Si inizia il 2 aprile con Fumana Mandala per

proseguire il 7 maggio con Nomade Psichico e ancora, il 4 giugno sarà la volta di Manipolazioni per chiudere con Armonico il 2 luglio. Manca il primo album all’ appello, quello omonimo dell’esordio nel 1993 ma per quello speriamo di trovare una sorpresa qualche mese dopo.

Album: Fumana Mandala (1994); Nomade Psichico (1996); Manipolazioni (1997); Armonico (1999)

Info: [email protected] - [email protected] - [email protected]