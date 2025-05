Nicola Fratoianni, AVS:



"Domani [mercoledì, ndr] finalmente si discuterà alla Camera la mozione parlamentare per la Palestina di Alleanza Verdi e Sinistra, PD e M5S. In questi giorni terribili stiamo facendo tutto il possibile per tenere alta l'attenzione su quanto sta avvenendo in Palestina e spingere il governo italiano a prendere posizione, a fare qualcosa. Interventi su interventi in Parlamento e tante iniziative da nord a sud, in tutto il Paese.Abbiamo organizzato la missione "Occhi in Palestina", dove una nostra delegazione ha attraversato la Cisgiordania per documentare e raccontare dell'apartheid e della vita del popolo palestinese sotto l'occupazione illegale dei coloni israeliani.Abbiamo preso posizione, sempre e con nettezza, al fianco di chi mostrava la propria solidarietà alla Palestina, facendo da scudo a soprusi e abusi di potere.Abbiamo esposto con orgoglio la bandiera palestinese dalle finestre della nostra sede di fronte al Senato e invitato tutte e tutti voi a fare altrettanto dalle vostre case, ricevendo un forte e caloroso riscontro.E da ultimo, proprio ieri si è conclusa la seconda carovana solidale con la quale abbiamo raggiunto il valico di Rafah insieme ad ong, associazioni e parlamentari dell'opposizione, per ribadire ancora una volta che noi non saremo comlici di Netanyahu.Ma non è questo il momento di lasciare la presa. Soprattutto ora che finalmente anche tanti paesi europei iniziano a mobilitarsi per la Palestina. E anche perché l'Italia non è tra questi…E allora continuiamo, senza sosta, a fare tutto il possibile. Per fermare il genocidio del popolo palestinese, per svegliare il governo Meloni, complice e connivente di Netanyahu, e far sedere l'Italia dalla parte giusta della storia. Restiamo umani, sempre [citazione del motto di Vittorio Arrigoni, ndr].



Laura Boldrini, PD:

"Oggi abbiamo raccontato, nell'aula di Montecitorio, le testimonianze degli uomini delle donne e dei bambini di Gaza che abbiamo ascoltato durante la nostra missione.Davanti al delirio del male che si sta consumando a Gaza, abbiamo chiesto alla maggioranza di votare, domani, la mozione unitaria di Pd, M5S e Avs che contiene misure concrete per fermare Netanyahu.E abbiamo chiesto a Giorgia Meloni, la madre cristiana che non ha ancora detto una sola parola di cordoglio per i 17mila bambini massacrati, di venire domani in aula e prendere parola".

Giuseppe Conte, M5s:

Guardate cosa è successo. Io non ho più parole. Meloni tace in modo vergognoso sullo sterminio del popolo palestinese da parte del criminale Netanyahu. Ma in tv e su certa stampa le cose non vanno meglio.