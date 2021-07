Sarà sistemato il tratto di strada Gratteri - bivio “Piano delle Fate”. Il decreto di finanziamento per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti salutari del piano viario è già stato pubblicato. L’investimento complessivo ammonta a 800 mila euro.

“Dopo mesi di incontri e di continue e ripetute sollecitazioni portate avanti ai massimi livelli possibili – afferma l’assessore alla viabilità dell’Unione Madonie Giuseppe Minutilla - finalmente l’Assessorato regionale infrastrutture ha esitato il decreto che consentirà di alleviare le tante e numerose criticità presenti sull’asse stradale. Questo rappresenta un ulteriore e concreto segnale di attenzione al sistema viario del nostro territorio. Ovviamente contiamo molto sulla possibilità di poter far seguire altri interventi che possano ripristinare del tutto la fluidità e la sicurezza sull’intero tratto viario. In tal senso – continua il presidente dell’Unione Pietro Macaluso - non verrà meno il nostro impegno e la nostra attenzione sul diritto di poter contare su arterie stradali affidabili e sicure sulle quali far transitare sia i nostri cittadini che i turisti e chiedere pertanto agli enti competenti (Città Metropolitana in primis e Regione) di porre in essere ogni sforzo necessario per raggiungere questo risultato.”

Il tratto di strada interessato fa parte della S.P. n. 28 di Lascari e Gratteri e rientra nel progetto “Aree Interne (SNAI) – MADONIE. Le procedure di gara saranno espletate dalla Città metropolitana di Palermo.