Il rapper di Varese annuncia il disco ufficiale distribuito da Trumen Records

Sclaice, rapper della classe '95 di Varese, è pronto a ufficializzare l'uscita del suo nuovo disco dopo il successo in radio del singolo “Versi In Paradiso”, uscito nel 2022. Distribuito da Trumen Records, esce oggi “Reset”, title track che darà il nome anche al disco, il terzo ufficiale per l'artista. Il brano “Reset” è prodotto dallo stesso artista ed è una ballad hip hop classic con forti sfumature jazz e rap. Il piano rhodes, la chitarra elettrica suonata da Riccardo Bianchi, gli accordi sperimentali nelle strofe, il chorus con un synth-pad, il basso fingerstyle e la batteria, rendono “Reset” un brano versatile, da una parte groove swing con un'atmosfera molto soft, dall’altra, più hardcore grazie alla presenza di cassa e rullante. Nel singolo “Reset” è presente il featuring con DJ Lil Cut, che introduce un sample tratto dal testo Soul Food II di Logic, uno storytelling suonato con la tecnica dello scratch, che si collega con la trama del brano. Il tema, lo stesso trainante del disco, si riferisce all'azzerare tutto e al ricominciare.

“Reset si lega all’azzeramento della condizione attuale, tratta dal periodo post-pandemia, mettendo in primo piano la voglia di ricominciare, lanciando un messaggio pulito e privo di contaminazioni, in cui a prevalere deve essere la realtà terrena a discapito di quella virtuale.” Sclaice

Il videoclip, girato da Federico Mannato, è stato realizzato in una delle suite professionali dello studio di registrazione del Phonica di Fagnano Olona (Varese), dove il progetto ha preso vita. Lo stile del video riprende la dualità della produzione. Atmosfere dark minimal si alternano a luci soffuse, passando dal blu divino nel primo verso, al verde terreno nel secondo. La location rappresenta in senso narrativo la scatola nera, il punto scomodo da cui ripartire utilizzando la musica come unico mezzo di comunicazione dove l’artista si rivolge in modo diretto all’obiettivo della videocamera che rappresenta l’interlocutore. “Reset”, il nuovo singolo di Sclaice, è disponibile nei migliori store digitali e in tutte le radio Italiane.

Guarda il videoclip

Francesco Sclafani conosciuto come Sclaice, nato a Busto Arsizio (VA), il 14 maggio 1995, è un rapper, dj, musicista e produttore discografico. Eclettico, raffinato e unico nel suo genere, si avvicina al mondo della musica durante l'adolescenza iniziando sin da subito a suonare la batteria, per poi perfezionarsi negli anni a venire in diversi gruppi di vario genere, facendosi spazio nella produzione musicale ed intraprendendo successivamente una carriera solista. Appassionato di cultura hip hop, l’idea di combinare gli elementi del jazz tradizionale e con quelli del rap contemporaneo lo porta ad aprirsi ad un pubblico universale.

Website: https://sclaice.com

Instagram: https://www.instagram.com/sclaice.production/

Spotify:https://open.spotify.com/album/7mEpW6NtwDZ5fcyN2gx8Y3?si=hFlKSnxLTw2OhCjkVvMFcg&nd=1

Press and Media relations: Selene Grandi

www.comdart.co.uk