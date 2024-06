Il Comune di Milazzo ha aderito al progetto “Disabily card”, carta europea della disabilità, che consente ai possessori di poter accedere a servizi e benefici, uno strumento inclusivo qualificante ulteriormente l’Ente, che di recente ha ottenuto il riconoscimento di bandiera Lilla, dando così la possibilità ai disabili di prendere parte più attivamente alla vita sociale del paese.

“Mi sono fatta promotrice di questa iniziativa – dichiara l’Assessore alla Cultura Lydia Russo – in perfetta sintonia con l’Amministrazione. Non è un fatto nuovo l’esistenza delle convenzioni per agevolare i disabili e renderli attivamente partecipi per esempio degli eventi al Palasport piuttosto che agli spettacoli al Castello di Milazzo o ancora la precedenza negli uffici comunali o il diritto di precedenza per le donne incinte, ma la “Disability card” sarà uno strumento in più, della quale non tutti gli interessati conoscono l’esistenza e che è invece giusto che posseggano”.

Richiederla sarà semplice: basterà collegarsi al sito dell’INPS e avviare la procedura online, muniti di carta d’identità o spid, accedere all’area riservata, munirsi di fototessera e caricare tutti i dati direttamente sul portale. La Card in seguito sarà spedita direttamente presso l’abitazione del richiedente.