Zaino Seven in spalla, bandana e ragazzini in skateboard alla ricerca di un tesoro nascosto in una casa abbandonata: Sala ci trascina nelle magiche atmosfere degli anni '90 con il videoclip di "Fammi dimenticare", il suo singolo d'esordio prodotto da Federico Nardelli (Ligabue, Gazzelle, Fulminacci, Galeffi).







Il video è stato diretto da Daniele Barbiero, un giovane regista con un'esperienza consolidata nel cinema come aiuto regia.

“Vista la nostalgia del brano, abbiamo voluto creare delle atmosfere anni '90, scegliendo come protagonisti dei ragazzini che si imbarcano in un'avventura in stile Goonies, Stand by Me, alla ricerca di un tesoro nascosto in una casa abbandonata. Una leggera “critica” ai bambini di oggi, che rischiano di passare tutta la loro infanzia sullo schermo di un tablet piuttosto per strada o in giro come abbiamo fatto io e tutti quelli della mia età”.



