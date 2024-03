CASERTA / (Ernesto Genoni) - La Diocesi di Caserta, con il Centro Apostolato Biblico diretto dal Prof. Don Valentino Picazio, Direttore anche per la Pastorale Diocesana di Educazione, Scuola ed Università, organizza, anche quest’anno, una nuova edizione della Settimana Biblica che si terrà dal 1 al 5 Luglio 2024, presso l’ Hotel Plaza Caserta. Tema di quest’anno “La comunità e i discepoli nel Vangelo secondo Matteo” con i biblisti: Giulio Michelini, OFM, Prof. di Esegesi del Nuovo Testamento presso l’Istituto Teologico di Assisi; e don Francesco Filannino Prof. di Esegesi del Nuovo Testamento presso la Pontificia Università Lateranense di Roma

La Settimana Biblica, sostenuta dal Vescovo di Caserta e Arcivescovo eletto di Capua Mons. Pietro Lagnese, è organizzata dalla Diocesi di Caserta con il patrocinio dell'Associazione Biblica Italiana, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano "Ss. Apostoli Pietro e Paolo" e con la Segreteria del Centro Apostolato Biblico Diocesano.

"Questa esperienza di conoscenza del testo biblico – commenta il direttore del CAB prof. don Valentino Picazio - ci pone davanti il cammino sinodale della Chiesa aperta all'ascolto della Parola di Dio per discernere secondo lo Spirito del Vangelo, il cammino da seguire tutti insieme. Tutto il popolo di Dio è convocato in assemblea per ascoltare ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. La Settimana Biblica, che sarà inaugurata da S.E. Mons. Pietro Lagnese, è un'esperienza culturale e spirituale che richiama a Caserta, ormai da diversi anni, cultori e appassionati della Bibbia da tutta Italia, che si confrontano con varie esperienze territoriali nell'ambito del progetto "Bibbia e cultura europea". La Settimana Biblica di Caserta si conferma una valida proposta culturale e sapienziale per far crescere la familiarità del popolo di Dio con la Sacra Scrittura, in una Chiesa sinodale. Papa Francesco, nella Lettera apostolica “Aperuit Illis”, ci dice che: "La dolcezza della Parola di Dio ci spinge a parteciparla a quanti incontriamo nella nostra vita, per esprimere la certezza della speranza che essa contiene (cfr. 1Pt 3, 15-16)".

Sul sito del Centro Apostolato Biblico tutte, oltre al programma dettagliato e le note logistiche, le notizie utili per iscriversi e partecipare alla Settimana Biblica di Caserta.





www.centroapostolatobiblicocaserta.it

[email protected]