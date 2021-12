Chiara Taigi è stata ospite su TV2000 del programma “ Di Buon Mattino “, ha cantato “ Lascia ch'io pianga ” dall'opera Rinaldo di Handel ed un inedito con “ La Serenata a Maria “ con le parole di Chiara Taigi sulla musica di Franz Schubert, intitolato Ständchen ( Serenata ) parte della raccolta Schwanengesang ( Il canto del cigno ) D 957.

Hanno presentato Antonella Ventre e Giacomo Avanzi, accompagnamento all'organo del Maestro Filippo Manci.

Chiara Taigi ha parlato dell'inizio dell'Avvento con un messaggio di speranza e rinascita, un momento dove si appongono dei semi che germoglieranno, del valore della musica e della spiritualità che ci possono aiutare in questi momenti particolari.





Nel corso del programma sono stati presentati i prossimi appuntamenti con Chiara Taigi:

Roma

10 Dicembre 2021 ore 21:00 - Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Roma, presentato da Pippo Baudo e Serena Autieri, evento di beneficenza



Torino

11 Dicembre 2021 ore 20:30 - Chiesa Reale di San Lorenzo a Torino, Concerto accompagnamento all’organo dal M° Filippo Manci in concerto

Si ringrazia la rete di TV2000 e RETE BLU, il Direttore di Rete Vincenzo Morgante, gli Autori, i Conduttori, la Regia, Tecnici Audio e Video e tutti i Collaboratori per il grande impegno profuso, ad Antonella Ventre e Giacomo Avanzi per la professionalità ed il cortese savoir faire nel presentare ed un ringraziamento particolare a Giacomo Difruscolo per l'attenzione, la passione per la Cultura e la costante creatività.





