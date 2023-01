Yozot il giovane rapper Romano ormai celebre per la sua scelta di cantare in latino classico , ha annunciato il lancio del suo nuovo disco.

Uscirà a marzo così ha dichiarato senza dare troppe informazioni sul titolo e sulla data precisa.

Ma ha lasciato trapelare, e non sono solo voci di corridoio, che sarà il disco che mancava alla musica internazionale ormai da tempo.

Una novità assoluta ed esclusiva per i più, in un turbinio di emozioni con buona probabilità.

Ci saranno tracce in latino classico come suo solito ,ma anche molte in italiano.

La poesia sarà padrona come negli altri suoi precedenti lavori.

Ma qui ha lasciato intendere toccherà tutto l'album, senza risparmiare una singola sinestesia o una singola allitterazione.

Con più schemi classici oltre al sonetto e il canto già usato da Yozot oltre all Elegia.

Compariranno dei carme, dei veri e propri poemetti in rima rappati.

Non ci è dato sapere altro per ora vi teniamo aggiornati.