Roma, 28 agosto 2023 - Una straordinaria collaborazione tra quattro squadre nazionali - la Nazionale Italiana Giornalisti RAI, la Nazionale Vaticana, la Nazionale Parlamentari e la Nazionale Sicurezza sul Lavoro - sta per creare un evento epocale dedicato alla promozione dei valori fondamentali della sicurezza sul lavoro. L'*HSE CUP*, il Quadrangolare di Calcio per la Sicurezza sul Lavoro, prenderà vita presso il Trastevere Stadium di Roma il 9 settembre 2023, con il calcio d'inizio alle ore 9:00. Si tratta di un autentico torneo europeo incentrato sulla sicurezza sul lavoro.

L'evento è stato ideato come un'opportunità unica per unire diverse sfere della società italiana e diffondere un messaggio importante attraverso lo sport. Le squadre partecipanti si sfideranno in amichevoli partite di calcio a 11, con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza e l'importanza della sicurezza sul posto di lavoro.

Il programma dell'evento è stato attentamente strutturato per coinvolgere il pubblico e veicolare il messaggio in modo efficace. Le porte si apriranno alle 9:00, seguite dalle presentazioni delle associazioni coinvolte e dal riscaldamento dei giocatori in vista delle sfide. Momenti formali, come i saluti istituzionali e l'esecuzione dell'inno nazionale, sono previsti per le 9:45.

Le partite avranno inizio alle 10:00 e si svolgeranno in due tempi da circa 20 minuti ciascuno, per un totale di circa 40 minuti di gioco. L'atmosfera raggiungerà il suo culmine quando le squadre entreranno in campo per le seguenti sfide:

- **10:00-10:50:** Nazionale Sicurezza sul Lavoro vs Nazionale Giornalisti RAI

- **11:00-11:50:** Nazionale Parlamentari vs Nazionale Vaticana

- **12:00-12:50:** Partita per il terzo e quarto posto

- **13:00-13:50:** Finale per il primo e secondo posto

L'evento attirerà l'attenzione dei media nazionali e internazionali, con copertura fornita dalla RAI e da altre emittenti televisive e stampa di rilievo. La rilevanza dell'evento è ulteriormente sottolineata dalla partecipazione e dal riconoscimento di importanti enti come l'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) e FONDOLAVORO, sponsor dell'evento.

La giornata culminerà alle 14:00 con la premiazione delle squadre e un momento di rinfresco. L'evento concluderà ufficialmente alle 15:00, lasciando un'impronta duratura nella lotta per la promozione della sicurezza sul lavoro in Italia.

L'intera iniziativa rappresenta un'occasione unica per unire il potere dello sport a una causa tanto importante quanto la sicurezza sul lavoro. Gli organizzatori esprimono la speranza che l'evento possa ispirare ulteriori sforzi e sensibilizzazione in favore di questa fondamentale causa sociale.

L'associazione ASSOPREVENZIONE insieme ai Safetyplayers guida l'organizzazione dell'evento, in collaborazione con altri enti correlati e il Comitato Fair Play del CONI. Tra gli altri sostenitori, figurano GIVOVA come sponsor tecnico e il portale sportivo JOGGO.