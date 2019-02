GuidoMaggi al Micam 2019, Salone internazionale della calzatura di Milano

Oltre mille espositori italiani e internazionali faranno il punto sull’universo legato alle scarpe. Appuntamento alla Fiera di Milano dal 10 al 13 febbraio

Lecce, 8 febbraio 2019 – Partiti. Su il sipario per l’edizione 2019 del Micam, il più grande evento italiano legato al mondo delle scarpe promosso da Assocalzaturifici. Presenti in Fiera a Milano, dal 10 al 13 febbraio, oltre mille espositori italiani e internazionali che faranno il punto della situazione sulle tendenze delle prossime stagioni per il comparto footwear. Il Ceo di GuidoMaggi, Emanuele Briganti, sarà in fiera, come ogni anno, per portare alta la bandiera delle scarpe da uomo con rialzo Made in Italy.

Il brand salentino, leader nella produzione di scarpe da uomo con rialzo invisibile di alta qualità, è apprezzato in tutto il mondo per l’attenzione ai dettagli e la manifattura d’eccellenza dei suoi prodotti, confermando il trend positivo dell’export italiano nel settore calzaturiero di lusso che vede una crescita a doppia cifra.

Tema del Micam 2019 “Il Paradiso”, per un viaggio allegorico della calzatura attraverso la Divina Commedia di Dante. Sotto i riflettori, ovviamente, il Made in Italy con le sue eccellenze, massima espressione di qualità, creatività e sapienza artigianale che nel settore delle calzature vede un giro d’affari di oltre 14 miliardi di euro, con circa 80mila addetti ed esportazioni pari all’85% della produzione, un record assoluto. Segno che le cose ben fatte all’italiana piacciono ai mercati esteri, come confermano i dati GuidoMaggi che continua la sua espansione tanto nel Nord America quanto nel mercato asiatico con domanda crescente proprio da quest’ultimo.

Tra le iniziative più interessanti del salone delle scarpe di Milano, PlugMi. The Sneakers Culture Experience, nuovo format business to business dedicato al dinamico mondo delle sneakers e ai Millennial che sarà lanciato a settembre, mentre il padiglione 4 vedrà la nascita di un nuovo spazio riservato agli Emerging Designer: Anna Baiguera, Maison Ernest, Adult, Annie Gestroemi, Marie Weber, Seven all-around, Balluta, Panafrica, Paolo Ronga, Me.Land, Andrea Mondin, King Ping, presenteranno le loro collezioni all’interno di dodici architetture espositive sostenibili. Grande visibilità nel padiglione 1 per i talenti nostrani nello spazio Young Italian Emerging Designers Around The World, a cura di Ice nella FashionSquare. Da non perdere il focus dedicato al mercato della Cina con cinque influencer e il seminario Social Media and e-commerce, a Chinese Marriage.

Tra tanti momenti di approfondimento e business, spazio anche al divertimento e allo spettacolo con Bobo Vieri presente domenica nell’area PlugMi come testimonial dell’universo sneakers, tra Dj Set, selfie e dirette social. Lunedì sarà la volta della consegna dei Micam Awards: presenta Kay Rush, giornalista e dj, mentre Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018 e Tommy Hilfiger consegneranno i premi ai migliori produttori. Gran finale con lo spettacolo Priscilla. Queen of Micam con il live del cast del Musical “Priscilla. La regina del deserto”.