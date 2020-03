Marika Fruscio è tornata all'attacco della chiacchierata e nota conduttrice tv di Mediaset, Barbara D'Urso, in un'intervista rilasciata al sito di cronaca rosa iGossip.it, ma questa volta senza mai nominarla direttamente perché come ha dichiarato "mi irrita solo pronunciare il suo nome".

Tra le due non corre buon sangue fin dai tempi del litigio in tv a Pomeriggio 5 nel 2011. Negli ultimi anni la showgirl, modella, opinionista tv e conduttrice sportiva non ha risparmiato attacchi alla dottoressa Giò.

Ora la super tifosa vip del Napoli e soubrette brianzola ha stigmatizzato lo spazio che Barbara D'Urso sta riservando durante le sue trasmissioni, Pomeriggio 5 e Live Non è la D'Urso, alle feste e canti sui balconi in piena emergenza nazionale Covid-19.

A iGossip.it ha dichiarato: "Penso che fare le pagliacciate sui balconi in questo momento sia di cattivo gusto e non rispettoso nei confronti di chi vive situazioni drammatiche. Condanno anche chi promuove le baracconate. Mi immedesimo nel dolore degli altri e mi darebbe fastidio se il mio vicino cantasse e suonasse, come se partecipasse ad una festa di rione. Questa non è una festa… è una guerra dove la gente muore! Per ogni cosa c’è il suo tempo. Questo non è tempo né di cantare né di suonare, né di ridere né di fare show per avere dieci minuti di popolarità da quella lì (che non sto a fare il nome perché mi irrita solo a pronunciarlo). Penso che la cosa più giusta sia pregare… allora sì. Sui balconi a pregare".

E voi che cosa ne pensate? Siete d'accordo con Marika?