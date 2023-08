Cari amanti del buon cibo e dell'estate, preparatevi ad un'esperienza culinaria indimenticabile nella splendida cornice del Abi d’Oru Beach Hotel & Spa, situato nel meraviglioso Golfo di Marinella, Olbia - Porto Rotondo, Sardegna.

Si tratta di "Braci by Barù - Beach Edition", un programma culinario che vedrà protagonista il rinomato buongustaio e food-wine blogger Gherardo Barú Gaetani.

Le date da segnare sul calendario sono venerdì 18, 25 agosto e 1 settembre, quando potrete sintonizzarvi su Food Network Italia dalle 22.00 in poi, canale 33 del digitale terrestre per non perdere nemmeno un minuto di questa avventura culinaria.

In totale, saranno sei le puntate che vi terranno incollati allo schermo, con tre ospiti a sorpresa che renderanno l'esperienza ancora più gustosa.

Il vero protagonista di "Braci by Barù - Beach Edition" sarà il barbecue, uno strumento di cottura che permette di esaltare i sapori e le tradizioni culinarie. Barú, esperto nel campo, vi guiderà alla scoperta di ricette gustose e originali, utilizzando il barbecue come alleato per creare piatti indimenticabili.

Ma le sorprese non finiscono qui! Se siete in vacanza presso l' Abi d’Oru Beach Hotel in Sardegna, potrete trovare Barú a bordo piscina fino al 31 agosto, pronto a deliziarvi con le sue abilità culinarie. Non perdete l'occasione di assaporare i suoi piatti preparati con maestria e passione. Preparatevi a gustare prelibatezze direttamente dal suo barbecue, che renderanno le vostre serate estive ancora più speciali.

Quindi, siate pronti a vivere un'esperienza culinaria unica, dove il barbecue sarà il protagonista indiscusso.

