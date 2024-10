Secondo l'Organiuzzazione Mondiale della Sanità, maggiori investimenti nei vaccini potrebbero prevenire i decessi dovuti alla resistenza antimicrobica, ridurre l’uso di antibiotici e risparmiare denaro nel trattamento delle infezioni resistenti.

Un nuovo rapporto dell'OMS rileva che i vaccini contro 24 patogeni potrebbero ridurre il numero di antibiotici necessari del 22% o 2,5 miliardi di dosi giornaliere definite a livello globale ogni anno, supportando gli sforzi mondiali per affrontare la resistenza antimicrobica (AMR). Mentre alcuni di questi vaccini sono già disponibili ma sottoutilizzati, altri dovrebbero essere sviluppati e immessi sul mercato il prima possibile.

L'AMR si verifica quando batteri, virus, funghi e parassiti non rispondono più ai farmaci antimicrobici, rendendo le persone più malate e aumentando il rischio di malattia, morte e diffusione di infezioni difficili da curare. L'AMR è causata in gran parte dall'uso improprio e dall'uso eccessivo di antimicrobici, ma, allo stesso tempo, molte persone in tutto il mondo non hanno accesso ad antimicrobici essenziali. Ogni anno, quasi 5 milioni di decessi sono associati all'AMR a livello globale.

I vaccini svolgono un ruolo essenziale nella risposta volta a ridurre la resistenza antimicrobica, poiché prevengono le infezioni, riducono l'uso e l'abuso di antimicrobici e rallentano l'insorgenza e la diffusione di patogeni resistenti ai farmaci.

Il nuovo rapporto amplia uno studio dell'OMS pubblicato su BMJ Global Health lo scorso anno. Si stima che i vaccini già in uso contro la polmonite da pneumococco, l'Haemophilus influenzae di tipo B (Hib, un batterio che causa polmonite e meningite) e il tifo potrebbero evitare fino a 106.000 decessi associati all'AMR ogni anno. Ulteriori 543.000 decessi associati all'AMR potrebbero essere evitati ogni anno quando nuovi vaccini per la tubercolosi (TB) e la Klebsiella pneumoniae saranno sviluppati e distribuiti a livello globale. Mentre nuovi vaccini contro la TB sono in fase di sperimentazione clinica, uno contro la Klebsiella pneumoniae è in fase iniziale di sviluppo.

"Per affrontare la resistenza antimicrobica bisogna iniziare a prevenire le infezioni, e i vaccini sono tra gli strumenti più potenti per farlo", ha affermato il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS. "Prevenire è meglio che curare, e aumentare l'accesso ai vaccini esistenti e svilupparne di nuovi per malattie critiche, come la tubercolosi, è fondamentale per salvare vite e invertire la tendenza all'AMR".

I vaccini sono fondamentali per prevenire le infezioni

Le persone vaccinate hanno meno infezioni e sono protette da potenziali complicazioni da infezioni secondarie che potrebbero richiedere farmaci antimicrobici o il ricovero in ospedale. Il rapporto ha analizzato l'impatto dei vaccini già autorizzati e dei vaccini in varie fasi di sviluppo.



Ogni anno vengono vaccinati contro:

Lo Streptococcus pneumoniae potrebbe far risparmiare 33 milioni di dosi di antibiotici se si raggiungesse l'obiettivo dell'Agenda per l'immunizzazione 2030 di vaccinare il 90% dei bambini del mondo, così come gli anziani.

pneumoniae potrebbe far risparmiare 33 milioni di dosi di antibiotici se si raggiungesse l'obiettivo dell'Agenda per l'immunizzazione 2030 di vaccinare il 90% dei bambini del mondo, così come gli anziani. Il tifo potrebbe far risparmiare 45 milioni di dosi di antibiotici, se la loro introduzione venisse accelerata nei paesi ad alta incidenza.

La malaria causata dal Plasmodium falciparum potrebbe far risparmiare fino a 25 milioni di dosi di antibiotici, spesso utilizzati impropriamente nel tentativo di curare la malaria.

causata dal falciparum potrebbe far risparmiare fino a 25 milioni di dosi di antibiotici, spesso utilizzati impropriamente nel tentativo di curare la malaria. La TB potrebbe avere l'impatto maggiore una volta sviluppata, risparmiando tra 1,2 e 1,9 miliardi di dosi di antibiotici, una parte significativa delle 11,3 miliardi di dosi utilizzate ogni anno contro le malattie trattate in questo rapporto.



I vaccini potrebbero ridurre significativamente i costi economici sostanziali dell’AMR

A livello globale, i costi ospedalieri per il trattamento dei patogeni resistenti valutati nel rapporto sono stimati in 730 miliardi di dollari USA ogni anno. Se i vaccini potessero essere distribuiti contro tutti i patogeni valutati, potrebbero far risparmiare un terzo dei costi ospedalieri associati all'AMR.

È necessario un approccio completo e incentrato sulle persone, applicato a tutti i sistemi sanitari, per prevenire, diagnosticare e curare le infezioni. Questo approccio riconosce la vaccinazione come elemento fondamentale per prevenire l'AMR e particolarmente efficace se combinato con altri interventi.

Alla 79a riunione di alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'AMR del 26 settembre, i leader mondiali hanno approvato una dichiarazione politica che si impegna a raggiungere una serie chiara di obiettivi e azioni, tra cui la riduzione del 10% entro il 2030 dei 4,95 milioni di decessi umani stimati associati all'AMR batterica all'anno. La dichiarazione sottolinea aspetti chiave, tra cui l'importanza dell'accesso a vaccini, medicinali, trattamenti e diagnosi, chiedendo al contempo incentivi e meccanismi di finanziamento per guidare la ricerca sanitaria multisettoriale, l'innovazione e lo sviluppo nell'affrontare l'AMR.





Il rapporto, "Stima dell'impatto dei vaccini nella riduzione della resistenza antimicrobica e dell'uso di antibiotici", valuta il ruolo dei vaccini nella riduzione dell'AMR e fornisce alle principali parti interessate raccomandazioni per migliorare l'impatto dei vaccini sull'AMR. Valuta 44 vaccini che prendono di mira 24 patogeni: 19 batteri, quattro virus e un parassita. Le infezioni possono causare sindromi multiple e variare a seconda delle fasce d'età; quindi, in diversi casi è stato valutato più di un vaccino per un patogeno per il suo impatto sull'AMR.

Gli agenti patogeni includono: Acinetobacter baumannii , Campylobacter jejuni , Clostridioides difficile , Enterococcus faecium , Escherichia coli enterotossigeno (ETEC), Escherichia coli patogeno extraintestinale (ExPEC), Streptococco di gruppo A (GAS), Haemophilus influenzae di tipo B (Hib), Helicobacter pylori , Klebsiella pneumoniae , Mycobacterium tuberculosis , Neisseria gonorrhoeae , Salmonella non tifoide , Pseudomonas aeruginosa , Salmonella Paratyphi A, Salmonella typhi, Shigella , Staphylococcus aureus , Streptococcus pneumoniae , Plasmodium falciparum (malaria), influenza, norovirus, rotavirus, virus respiratorio sinciziale (RSV).

Una dose giornaliera definita è la dose media di mantenimento giornaliera presunta per un antibiotico utilizzato per la sua indicazione principale negli adulti.





Fonte: Organiuzzazione Mondiale della Sanità